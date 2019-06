¿Cuánto costará esquiar este invierno?

Andrea Ventura SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2019

Los precios para ir a la nieve en las próximas vacaciones de invierno no se congelaron, para nada: hay que calcular que el viaje costará aproximadamente un 40 por ciento más que el año pasado.

A pesar de los aumentos, en los centros de esquí argentinos están esperanzados en que será una buena temporada: las ventas anticipadas y las reservas cumplen con las expectativas. Ya comenzaron las primeras nevadas, que ayudan a enfriar la tierra y entusiasmar a los que ven las imágenes de las montañas blancas a la distancia. Además se espera un aluvión de brasileños, tentados por un cambio favorable y por los paisajes nevados que adoran.

La temporada se inaugurará hacia fines de este mes, según acompañen las nevadas; Las Leñas espera abrir antes.

Este año se dio una particularidad: se empezaron a ofrecer pases y esquí weeks con mucha anticipación; incluso, Catedral continuó vendiendo pases sin interrupción desde el mismo día que terminó la temporada 2018, con tarifas del año pasado, hasta este verano, cuando las actualizó.

Los que tienen pensado ir a alguno de los centros de esquí de la Cordillera, todavía pueden aprovechar las tarifas de venta anticipada, con descuentos tanto en pases como en paquetes y alojamiento.

Alta, media y baja

Los pases y ski weeks subieron un 40 por ciento en relación con la temporada pasada, pero todavía se pueden aprovechar descuentos y promociones con tarjetas por compra anticipada Crédito: Juan Lausi

También, como en los últimos años, los centros de esquí tienen acuerdos con bancos para ofrecer descuentos y cuotas sin interés.

Para ir haciendo números, el pase por día para los medios de elevación en temporada alta, del 14 de julio al 2 de agosto, cuesta, en promedio 2200 pesos en los principales centros. Según el caso, hay que sumar el alquiler de tablas y botas, que cuesta, en promedio 1000 pesos por día. Estos precios de pases, que se comercializan hoy no serán los definitivos sino que corresponden a valores de venta anticipada.

Los que pueden esquivar esas tres semanas de temporada alta y viajar en agosto o septiembre, acceden a tarifas más económicas, también muy buscadas, una tendencia que ya se empieza a ver este invierno.

"La gran novedad de este año es que se abrió la demanda a toda la temporada de esquí, no solo a las semanas que corresponden a las vacaciones de invierno escolares, que coincide con las tarifas más elevadas. Si bien, el aumento de los pases es de 40 %, ese porcentaje es para la temporada alta, pero las tarifas de temporada media y baja se incrementaron un poco menos" explica Sebastián Otegui, gerente de ventas de Las Leñas.

En este caso, la demanda de pases en temporada media y baja también incluye a familias con chicos en edad escolar, que otros años usaban el receso escolar para viajar y ahora permiten que los hijos falten unos días a la escuela en plan de ahorrar unos cuantos pesos.

En Las Leñas

Las Leñas está ofreciendo alojamiento para estadías largas (entre 5 y 7 noches) en cuatro hoteles del valle con descuentos del 40 % para toda la temporada, con cupos por hotel y por fecha.

Por ejemplo, un ski week de 7 noches con alojamiento en el hotel Aries con media pensión, más pases para los medios de elevación cuesta $75.836 para dos personas, para la semana del 3 de agosto.

Si es en el hotel Escorpio, solo con desayuno y pases, a partir del 7 de septiembre, la semana cuesta $ 41.906 para dos personas.

"Desde el verano venimos haciendo una preventa agresiva y las reservas hasta ahora son similares a las del año pasado, continúa entusiasmado Otegui.

Si se quiere ir en vacaciones de invierno, por ejemplo un ski week en el hotel Acuario cuesta $96.900 para dos personas. Incluye 7 noches de alojamiento, media pensión, (desayuno y cena sin bebidas) y medios de elevación por 8 días (All Travel).

Hay opciones más económicas en los aparts: por ejemplo en Cirrus, en vacaciones de invierno, para 4 personas $ 93.260 para siente noches de alojamiento, pases para medios de elevación y seguro médico. La semana del 10 de agosto, el mismo paquete para 4 se reduce a 87.120 (Station Travel).

En Las Leñas el pase semanal en temporada alta cuesta $11.680; en media, $10.280 y en baja, $7950 .

Además, hay que sumar el viaje, por la proximidad, a Las Leñas se puede llegar en auto o en micro (calcular $ 6400 de ida y vuelta por persona, en ómnibus).

Catedral, con descuento online

El Cerro Catedral, en Bariloche, continúa con la venta online de pases: si se compran por Internet, son entre 10 y 15 % por ciento más económicos que si se los adquiere directamente en la boletería del cerro.

"Les recomendamos a nuestros esquiadores que compren el pase online y lo retiren directamente en una oficina en el cerro, sin hacer filas, porque les va a salir más barato. También que tengan en cuenta que vendemos el flexi pass, que aunque más caros que el pase de días continuos, no pierde los días por mal tiempo o si uno está cansado y no va a esquiar. Incluso los días que no usan este año los pueden usar el año que viene, porque no se vencen", explica Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral.

Ya vendieron para esta temporada 25.000 días de esquí. El Cerro Catedral ofrece 10 % de descuento con Banco Francés; además 3 y 6 cuotas sin interés con Visa. Los precios de venta anticipada se mantienen hasta el 15 de junio.

Bariloche es uno de los destinos preferidos por los brasileños: "Esperamos un mayor número de brasileños que el año pasado y también más presencia de chilenos", agrega Pérez Diez.

Una semana de alojamiento durante las vacaciones de invierno, en el Club Hotel Catedral, en Villa Catedral, cuesta $ 98.906 para dos personas con desayuno. En el Village Condo Hotel, $ 194.621. Para la primera semana de agosto, en los mismos hoteles las tarifas descienden a $ 77.650 y $ 115.808, respectivamente (Despegar).

Para ir en septiembre, una semana para dos personas cuesta $ 66.800, incluye alojamiento en el Kenton Palace, con desayuno, traslados diarios al Cerro Catedral, asistencia al viajero, pases y equipo completo de esquí o snowboard (Gyra.com).

Apuesta por Brasil

En Cerro Castor, en Ushuaia, que este invierno festeja los 20 años, hasta fines de mayo vendieron pases con tarifa preferencial. "Creo que va a haber un movimiento razonable, los aumentos estuvieron por debajo de la inflación y en la montaña, los precios de la comida son normales, similares a los del pueblo", dice Juan Carlos Begue, director de Carro Castor.

"Es un año complicado, pero en Ushuaia compensa el mercado externo. Hacemos una apuesta muy fuerte por los brasileños y también por los chilenos. El sector turístico hizo un gran esfuerzo por no aumentar los precios en dólares. Además ya están muy avanzadas las reservas", cuenta Luis Castelli, presidente del Instituto Fueguino de Turismo. En temporada de invierno la Ciudad del Fin del Mundo recibió en años anteriores argentinos y extranjeros en partes iguales, y esta temporada se espera que sean mayoría los de afuera.

Un ski week de una semana en vacaciones de invierno en el Hotel de los Andes, con desayuno, pases de medios de elevación, traslados de llegada y salida y diarios al cerro Castor y seguro del esquiador cuesta $53.880 para dos personas. Por 4 noches y 3 días de esquí, en agosto, $ 28.100 para dos personas (Station Travel).

Cerro Bayo

En Villa la Angostura, Cerro Bayo sigue ofreciendo en preventa ski packs (que incluyen pases, clases y equipos) con descuento que alcanza el 20 %, que si se compra por separado. "Este producto nos dio una sorpresa y ya vendimos un 70 por ciento más que el año pasado; apuntamos a la familia, a que cada uno tome las clases que necesita para su nivel", comenta Augusto Torres García, director comercial de Cerro Bayo.

También abrieron la venta de pases por compra online que se consiguen un 25 por ciento menos que lo que van a costar durante la temporada. Esta promoción se extiende durante toda esta semana.

Los paquetes con alojamiento también los ofrecen, desde la Web de Cerro Bayo con 25 % de descuento. Además, los que paguen con American Express acceden, durante toda la temporada a 6 cuotas sin interés.

En Cerro Bayo también notaron mayor demanda fuera del receso escolar: "El fuerte son la vacaciones de invierno, pero se está corriendo la demanda a la temporada media y baja, incluso para los que viajan con chicos. Muchos también aprovechan el spring break de septiembre, la semana de vacaciones extra que tienen muchas escuelas, para esquiar", agrega.

En Bahía Manzano, durante las vacaciones de invierno, en family plan (dos adultos, dos menores), cuesta $ 134.184 para los cuatro, con desayuno, traslados al cerro y pases por 6 días (Cerro Bayo).

En Chapelco también fue un éxito la preventa de pases, que comenzó en febrero con tarifas del año pasado y recién en marzo actualizaron los precios. "La gente se volcó mucho más que otros años a la venta anticipada, tanto de pases como de alquiler de equipos y clases, en packs con descuento, seguramente para congelar la tarifa y asegurarse las vacaciones, fue tentador comprar en febrero con los precios del año pasado; muchos también decidieron este invierno no ir al exterior y elegir el esquí", explica Juan Pablo Padial, gerente comercial de Chapelco.

Todavía no decidieron en el centro de esquí de San Martín de los Andes si el tarifario vigente seguirá durante toda la temporada, pero estos valores se mantendrán seguro 20 días más. Con tarjeta Visa, la compra de pases para medios de elevación, alquiler de equipos y clases de esquí o snowboard se pueden realizar en 3 y 6 cuotas sin interés,

En vacaciones de invierno, un ski week en el hotel Aspen, de San Martín de los Andes, con desayuno, cuesta 46.460 para dos personas; incluye traslados al cerro y medios de elevación (Station Travel).

La Hoya y Caviahue

En La Hoya, el centro de esquí de Esquel, un ski week de una semana, que incluye viaje en ómnibus de ida y vuelta desde Buenos Aires, 7 noches de alojamiento en Cabañas El Chaltén, 7 días de pases y alquiler de equipos y asistencia al viajero cuesta 63.000 para dos personas. Fechas entre el 3 y 15 de agoto y 20 al 31 de agosto (Gyra.com).

En Caviahue, en el Grand Hotel, el nuevo hotel a pasos de las pistas, una semana en vacaciones de invierno, el plan familiar (dos adultos, dos menores) cuesta $194.950. Incluye desayuno, pase semanal y alquiler semanal de equipo. Si se elige el hotel Nevado, la tarifa desciende a $ 111.020. (Cerro Caviahue).

En las agencias especializadas en esquí también están esperanzados en que será una buena temporada: "Venimos con una buena preventa, el público del esquí, con buen poder adquisitivo, va todos los años, no se lo pierde. Pero la gente busca precio: por ejemplo esta temporada los hoteles en la Villa Catedral están carísimos, a precio dólar, en cambio en otros centros como Chapelco o Cerro Castor se consiguen mejores tarifas; Las Leñas siempre es lo que más vendemos. Por ahora nadie disminuye la cantidad de días", cuenta Julián Parga, de Station Travel.