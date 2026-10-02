2025 Major League Baseball Video Review
Major League Baseball released 2026 video review statistics; teams experienced an average overturn rate of 52.9 percent
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Video review challenges in Major League Baseball in 2026: Team Challenges Overturned Pct. Kansas City 33 23 69.7 Philadelphia 47 32 68.1 Cleveland 43 29 67.4 Milwaukee 44 29 65.9 Arizona 39 25 64.1 New York Mets 48 30 62.5 St. Louis 39 24 61.5 New York Yankees 42 25 59.5 Baltimore 58 34 58.6 Detroit 37 21 56.8 Houston 37 21 56.8 Boston 34 19 55.9 Miami 52 29 55.8 Washington 53 29 54.7 San Diego 37 20 54.1 Chicago Cubs 43 23 53.5 Seattle 59 31 52.5 Minnesota 37 19 51.4 Chicago White Sox 56 28 50.0 Los Angeles Dodgers 26 13 50 Athletics 39 19 48.7 Cincinnati 37 18 48.6 Colorado 44 20 45.5 Toronto 40 18 45.0 Los Angeles Angels 56 25 44.6 Atlanta 42 17 40.5 Tampa Bay 42 17 40.5 Pittsburgh 44 17 38.6 Texas 41 15 36.6 San Francisco 45 14 31.1 Totals 1,294 684 52.9
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