2026-27 Champions League Glance
European football clubs continue the league phase competition; upcoming matches are scheduled through late October
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All Times Eastern
League Phase
Matchday 1
Tuesday, Sept. 8
Aston Villa 3, Club Brugge 2
AEK Athens 1, LASK 0
Real Madrid 2, Inter Milan 1
Borussia Dortmund 3, Villarreal 2
Manchester City 2, Porto 0
Real Betis 3, Lille 2
Wednesday, Sept. 9
Barcelona 5, Feyenoord 1
Stuttgart 3, Viking 1
Paris Saint-Germain 6, Slovan Bratislava 1
Liverpool 2, Atlético Madrid 1
Sporting CP 3, Galatasaray 1
Arsenal 1, Napoli 0
Thursday, Sept. 10
PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1
Fenerbahçe 1, Roma 1
Bayern München vs. Bodø/Glimt, 3 p.m.
Manchester United vs. Sabah, 3 p.m.
Slavia Prague vs. Lens, 3 p.m.
Como vs. RB Leipzig, 3 p.m.
Matchday 2
Tuesday, Oct. 13
Lens vs. Sporting CP, 12:45 p.m.
Sabah vs. Slavia Prague, 12:45 p.m.
Inter Milan vs. Club Brugge, 3 p.m.
Arsenal vs. Lille, 3 p.m.
Atlético Madrid vs. Manchester United, 3 p.m.
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven, 3 p.m.
Villarreal vs. Napoli, 3 p.m.
Galatasaray vs. Barcelona, 3 p.m.
Viking vs. Bayern München, 3 p.m.
Wednesday, Oct. 14
Feyenoord vs. Como, 12:45 p.m.
LASK vs. Liverpool, 12:45 p.m.
Manchester City vs. Paris Saint-Germain, 3 p.m.
Roma vs. Real Madrid, 3 p.m.
Aston Villa vs. Fenerbahçe, 3 p.m.
Real Betis vs. Porto, 3 p.m.
Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund, 3 p.m.
Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens, 3 p.m.
Slovan Bratislava vs. Stuttgart, 3 p.m.
Matchday 3
Tuesday, Oct. 20
Fenerbahçe vs. Slavia Prague, 12:45 p.m.
Sabah vs. Borussia Dortmund, 12:45 p.m.
Paris Saint-Germain vs. Barcelona, 3 p.m.
Liverpool vs. Villarreal, 3 p.m.
Manchester City vs. AEK Athens, 3 p.m.
Roma vs. Slovan Bratislava, 3 p.m.
Porto vs. PSV Eindhoven, 3 p.m.
Napoli vs. Bodø/Glimt, 3 p.m.
Stuttgart vs. Atlético Madrid, 3 p.m.
Wednesday, Oct. 21
Lille vs. Galatasaray, 12:45 p.m.
Como vs. Manchester United, 12:45 p.m.
Bayern München vs. Arsenal, 3 p.m.
Real Madrid vs. RB Leipzig, 3 p.m.
Inter Milan vs. Shakhtar Donetsk, 3 p.m.
Sporting CP vs. LASK, 3 p.m.
Aston Villa vs. Viking, 3 p.m.
Club Brugge vs. Lens, 3 p.m.
Real Betis vs. Feyenoord, 3 p.m.
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