Quién es Lola Malm Green, la novia de Benicio Gravier: se conocen de toda la vida y superaron un obstáculo para estar juntos

Benicio Gravier (21), el tercero de los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, vive un gran momento a nivel profesional. Si bien se inició como modelo, y hasta participó en la Semana de la Moda de Milán, acaba de hacer su debut como actor en Margarita (HBO Max), la serie de Cris Morena. Mientras se acomoda a su nueva popularidad y sigue proyectándose laboralmente, tiene el apoyo incondicional de sus padres, de sus tres hermanos, Balthazar, Tiziano y Taína; y también está a su lado su amor desde hace cuatro años: Lola Malm Green. Aunque se conocieron cuando eran niños, comenzaron a ser amigos en el último año del secundario. Ella comenzó en el modelaje cuando era pequeña y hoy se abre paso en el mundo de los negocios.

Benicio Gravier y su novia Lola Malm Green están juntos desde hace cuatro años (Foto: Instagram @beniciogravier)

Lola Malm Green estudia, desde 2023, la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés y tiene estimado graduarse el próximo año. Tiene especial interés en marketing, estrategia y negocios internacionales. “Me considero una persona organizada, proactiva y con muchas ganas de aprender. Disfruto trabajar en equipo, enfrentar nuevos desafíos y aportar una mirada analítica para encontrar soluciones. “Actualmente busco oportunidades que me permitan seguir desarrollándome en áreas vinculadas al marketing, la estrategia y el desarrollo de negocios”, reza su perfil de LinkedIn.

La joven cursa la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés (Foto: Instagram @lolamalm_)

Entre enero y mayo de 2026 realizó un intercambio académico en ESIC Business & Marketing School en Madrid, España, y la pareja debió experimentar una relación a la distancia. Durante ese período se refugiaron en los mensajes y las videollamadas y él viajó al Viejo Continente para visitarla.

A principios de este año, Lola hizo un intercambio académico en Madrid (Foto: Instagram @lolamalm_)

La joven dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje cuando era niña, pero tras egresar del Northlands, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, se abocó a sus estudios universitarios. Si bien mantiene un perfil bajo, suele publicar en su cuenta de Instagram varias fotos de sus looks y sus viajes por el mundo. Asimismo, es común verla en eventos junto a la familia Mazza-Gravier.

Benicio Gravier y Lola Malm Green llevan cuatro años de relación (Foto: TikTok @beniciogravier)

“Ella es una genia, se llevó increíble con todos desde el minuto cero. Cuando puede, viene con nosotros a eventos; me divierte y me gusta que esté conmigo. Es muy loco porque nos conocemos de toda la vida, porque fuimos compañeros de colegio, aunque no éramos amigos. Digamos que captamos la atención uno del otro recién en el último año”, reveló Benicio Gravier en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina en abril.

Lola junto a la familia Mazza-Gravier en el festejo de cumpleaños de Benicio (Foto: Instagram @valeriamazzaok)

La historia de amor de Benicio Gravier y Lola Malm Green

El lunes 7 de septiembre, Benicio estuvo en el programa de streaming Resumido y contó cómo se puso de novio hace cuatro años: “La propuesta de noviazgo fue larga. Yo era más chico y no era tan romántico”, explicó. Lola forma parte de su vida desde que era chico, “pero un día fue como: ‘Ah, mirá...’”.

Benicio y Lola estudiaron en el Northlands y se pusieron de novios en 2022, durante su último año (Foto: Instagram @lolamalm_)

Aunque había sentimientos de por medio, para poder estar con ella tuvo que ser paciente para que las cosas arrancaran de la mejor manera y sin conflictos de por medio. “En un momento hubo que esperar un poco porque yo hacía un tiempo había estado con una amiga suya”, relató, justificando que en ese momento tenía 14 o 15 años. Remarcó que fue “respetuoso” y que la espera duró entre dos y tres meses.

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, contó cómo conoció a su novia desde hace cuatro años

“No había pasado nada y ella me dijo: ‘Primero quiero hablar con mi amiga’”, sostuvo. “Es así, bien en limpio. Todo en blanco. Yo le di su tiempo y después en un momento quería cortarlo y ahí sí que me lancé. Todo legal”, aseguró. La relación comenzó oficialmente en 2022, durante su último año de secundario.

En una reciente entrevista con LA NACION, Gravier contó que su novia lo acompañó mucho en su inserción en el ámbito actoral y el aumento de su popularidad por Margarita. “La verdad es que es un mundo nuevo para los dos; ella me hacía preguntas que ni yo sabía contestar. A medida que yo iba conociendo todo, ella me fue acompañando. Conoció a todo el elenco, conoció a todo el equipo, me vino a visitar a Uruguay también cuando estábamos grabando. Me bancó y estuvo al lado mío siempre; la quiero mucho”, expresó.

"Me bancó y estuvo al lado mío siempre; la quiero mucho", expresó Benicio sobre Lola (Foto: Instagram @lolamalm_)

Asimismo, aseguró que es muy “enamoradizo” y le gusta organizar planes románticos. “Es muy lindo poder compartir y armar planes. Yo creo que lo más divertido es siempre armar el plan de cita, salir afuera a comer y tener una excusa para vestirte bien”, sostuvo.