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2026 Major League Baseball Pitch Clock Violations

Major League Baseball recorded 387 pitch timer violations this season; the majority involved pitchers across all teams

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2026 Major League Baseball Pitch Clock Violations
2026 Major League Baseball Pitch Clock Violations

Violations of Major League Baseball’s pitch timer rules in 2026, by pitchers, batters and catchers, as compiled by MLB: Team Total Pitchers Batters Catchers Baltimore 19 15 4 0 San Francisco 19 12 7 0 Houston 18 15 3 0 San Diego 18 12 6 0 Los Angeles Dodgers 17 14 3 0 New York Yankees 17 12 5 0 Washington 16 10 6 0 Milwaukee 16 8 7 1 Miami 16 9 6 1 Colorado 16 12 4 0 St. Louis 15 12 3 0 Chicago White Sox 14 9 5 0 New York Mets 14 11 2 1 Los Angeles Angels 14 14 0 0 Minnesota 14 14 0 0 Seattle 13 9 4 0 Texas 13 10 3 0 Boston 13 12 1 0 Cleveland 13 6 6 1 Toronto 10 7 3 0 Detroit 10 9 1 0 Pittsburgh 10 7 3 0 Atlanta 10 10 0 0 Athletics 9 8 1 0 Cincinnati 9 9 0 0 Kansas City 8 6 2 0 Arizona 8 5 2 1 Chicago Cubs 7 6 1 0 Tampa Bay 6 4 2 0 Philadelphia 5 3 2 0 Totals 387 290 92 5

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