2026 Major League Baseball Pitch Clock Violations

Violations of Major League Baseball’s pitch timer rules in 2026, by pitchers, batters and catchers, as compiled by MLB: Team Total Pitchers Batters Catchers Baltimore 19 15 4 0 San Francisco 19 12 7 0 Houston 18 15 3 0 San Diego 18 12 6 0 Los Angeles Dodgers 17 14 3 0 New York Yankees 17 12 5 0 Washington 16 10 6 0 Milwaukee 16 8 7 1 Miami 16 9 6 1 Colorado 16 12 4 0 St. Louis 15 12 3 0 Chicago White Sox 14 9 5 0 New York Mets 14 11 2 1 Los Angeles Angels 14 14 0 0 Minnesota 14 14 0 0 Seattle 13 9 4 0 Texas 13 10 3 0 Boston 13 12 1 0 Cleveland 13 6 6 1 Toronto 10 7 3 0 Detroit 10 9 1 0 Pittsburgh 10 7 3 0 Atlanta 10 10 0 0 Athletics 9 8 1 0 Cincinnati 9 9 0 0 Kansas City 8 6 2 0 Arizona 8 5 2 1 Chicago Cubs 7 6 1 0 Tampa Bay 6 4 2 0 Philadelphia 5 3 2 0 Totals 387 290 92 5

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