Davis Cup champions
Tournament winners have shifted between nations for over a century; various countries continue to secure victory
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1900 United States
1901 not held
1902 United States
1903 British Isles
1904 British Isles
1905 British Isles
1906 British Isles
1907 Australasia
1908 Australasia
1909 Australasia
1910 not held
1911 Australasia
1912 British Isles
1913 United States
1914 Australasia
1915-18 not held
1919 Australasia
1920 United States
1921 United States
1922 United States
1923 United States
1924 United States
1925 United States
1926 United States
1927 France
1928 France
1929 France
1930 France
1931 France
1932 France
1933 Britain
1934 Britain
1935 Britain
1936 Britain
1937 United States
1938 United States
1939 Australia
1940-45 not held
1946 United States
1947 United States
1948 United States
1949 United States
1950 Australia
1951 Australia
1952 Australia
1953 Australia
1954 United States
1955 Australia
1956 Australia
1957 Australia
1958 United States
1959 Australia
1960 Australia
1961 Australia
1962 Australia
1963 United States
1964 Australia
1965 Australia
1966 Australia
1967 Australia
1968 United States
1969 United States
1970 United States
1971 United States
1972 United States
1973 Australia
1974 South Africa
1975 Sweden
1976 Italy
1977 Australia
1978 United States
1979 United States
1980 Czechoslovakia
1981 United States
1982 United States
1983 Australia
1984 Sweden
1985 Sweden
1986 Australia
1987 Sweden
1988 Germany
1989 Germany
1990 United States
1991 France
1992 United States
1993 Germany
1994 Sweden
1995 United States
1996 France
1997 Sweden
1998 Sweden
1999 Australia
2000 Spain
2001 France
2002 Russia
2003 Australia
2004 Spain
2005 Croatia
2006 Russia
2007 United States
2008 Spain
2009 Spain
2010 Serbia
2011 Spain
2012 Czech Republic
2013 Czech Republic
2014 Switzerland
2015 Britain
2016 Argentina
2017 France
2018 Croatia
2019 Spain
2020 not held
2021 Russia
2022 Canada
2023 Italy
2024 Italy
2025 Italy
2026 Italy
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