Saltar al contenido principal
LA NACION

FIBA Women's World Cup Glance

The complete international sports tournament schedule is published; teams will advance through preliminary stages to finals.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
FIBA Women's World Cup Glance
FIBA Women's World Cup Glance

All Times EST

At Berlin, Germany

Friday, Sept. 4

Japan vs. Mali, 5:30 a.m.

Spain vs. Germany, 11:45 a.m.

Saturday, Sept. 5

Mali vs. Spain, 5:30 a.m.

Germany vs. Japan, noon

Monday, Sept. 7

Japan vs. Spain, 11:50 a.m.

Germany vs. Mali, 11:50 a.m.

Friday, Sept. 4

Korea vs. Nigeria, 8:30 a.m.

Hungary vs. France, 3 a.m.

Saturday, Sept. 5

Nigeria vs. Hungary, 8:15 a.m.

France vs. Korea, 2:45 p.m.

Monday, Sept. 7

Hungary vs. Korea, 8:30 a.m.

Friday, Sept. 4

Australia vs. Puerto Rico, 5:30 a.m.

Belgium vs. Turkey, 11:30 a.m.

Sunday, Sept. 6

Turkey vs. Australia, 5:30 a.m.

Puerto Rico vs. Belgium, 11:45 a.m.

Monday, Sept. 7

Belgium vs. Australia, 5:30 a.m.

Puerto Rico vs. Turkey, 5:30 a.m.

Friday, Sept. 4

United States vs. China, 8:15 a.m.

Czechia vs. Italy, 2:15 p.m.

Sunday, Sept. 6

China vs. Czechia, 8:30 a.m.

Italy vs. United States, 2:45 p.m.

Monday, Sept. 7

United States vs. Czechia, 2:45 p.m.

Italy vs. China, 2:45 p.m.

Qualification to Quarterfinals

Tuesday, Sept. 8

2nd Group A vs. 3rd Group B, TBD

2nd Group B vs. 3rd Group A, TBD

Wednesday, Sept. 9

3rd Group D vs. 2nd Group C, TBD

3rd Group C vs. 2nd Group D, TBD

Quarterfinals

Thursday, Sept. 10

3rd Group D/2nd Group C winner vs. 1st Group A, TBD

3rd Group C /2nd Group D winner vs. 1st Group B, TBD

2nd Group A/3rd Group B winner vs. 1st Group C, TBD

2nd Group B/3rd Group A winner vs. 1st Group D, TBD

Semifinals

Saturday, Sept. 12

Quarterfinal winners, TBD

Quarterfinal winners, TBD

Sunday, Sept. 13

Third Place

Semifinal losers, TBD

Final

Semifinal winners, TBD

LA NACION
Más leídas
  1. La Anmat prohibió la venta de todos los productos de una marca de limpieza
    1

    La Anmat prohibió la venta de todos los productos de una marca de limpieza por irregularidades

  2. Esta es la obra que promete beneficiar a más de 50.000 vecinos de la zona norte de la Ciudad
    2

    Chau inundaciones: esta es la obra con “conductos subterráneos y tubos circulares” que promete beneficiar a más de 50.000 vecinos del Norte de la Ciudad

  3. Tony Robbins, experto en crecimiento personal: "La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar gracia en tu vida y en los demás"
    3

    Tony Robbins, experto en crecimiento personal: “La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar gracia en tu vida y en los demás”

  4. Marcela Pagano denunció que la secretaria de Ciencia compró un doctorado en IA
    4

    Marcela Pagano denunció que la secretaria de Ciencia, Adriana Baravelle, compró un doctorado en IA