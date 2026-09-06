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LA NACION

FIBA Women's World Cup Glance

Basketball tournament concludes initial games; qualification matches and championship rounds are scheduled through September 13

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LA NACION
FIBA Women's World Cup Glance
FIBA Women's World Cup Glance

All Times EST

At Berlin

Friday, Sept. 4

Japan 102, Mali 97

Spain 83, Germany 53

Saturday, Sept. 5

Mali 82, Spain 73

Germany 74, Japan 58

Monday, Sept. 7

Japan vs. Spain, 11:50 a.m.

Germany vs. Mali, 11:50 a.m.

Friday, Sept. 4

Korea 99, Nigeria 81

France 99, Hungary 53

Saturday, Sept. 5

Hungary 71, Nigeria 67

France 95, Korea 69

Monday, Sept. 7

Hungary vs. Korea, 8:30 a.m.

Friday, Sept. 4

Australia 70, Puerto Rico 54

Belgium 89, Turkey 75

Sunday, Sept. 6

Australia 87, Turkey 71

Belgium 76, Puerto Rico 64

Monday, Sept. 7

Belgium vs. Australia, 5:30 a.m.

Puerto Rico vs. Turkey, 5:30 a.m.

Friday, Sept. 4

United States 94, China 61

Italy 63, Czechia 54

Sunday, Sept. 6

China 74, Czechia 70

United States 55, Italy 52

Monday, Sept. 7

United States vs. Czechia, 2:45 p.m.

China 74, Italy 70, OT

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Qualification to Quarterfinals

Tuesday, Sept. 8

2nd Group A vs. 3rd Group B, TBD

2nd Group B vs. 3rd Group A, TBD

Wednesday, Sept. 9

3rd Group D vs. 2nd Group C, TBD

3rd Group C vs. 2nd Group D, TBD

_____

Quarterfinals

Thursday, Sept. 10

3rd Group D/2nd Group C winner vs. 1st Group A, TBD

3rd Group C /2nd Group D winner vs. 1st Group B, TBD

2nd Group A/3rd Group B winner vs. 1st Group C, TBD

2nd Group B/3rd Group A winner vs. 1st Group D, TBD

_____

Semifinals

Saturday, Sept. 12

Quarterfinal winners, TBD

Quarterfinal winners, TBD

_____

Sunday, Sept. 13

Third Place

Semifinal losers, TBD

Final

Semifinal winners, TBD

_____

LA NACION
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