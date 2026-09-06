FIBA Women's World Cup Glance
Basketball tournament concludes initial games; qualification matches and championship rounds are scheduled through September 13
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At Berlin
Friday, Sept. 4
Japan 102, Mali 97
Spain 83, Germany 53
Saturday, Sept. 5
Mali 82, Spain 73
Germany 74, Japan 58
Monday, Sept. 7
Japan vs. Spain, 11:50 a.m.
Germany vs. Mali, 11:50 a.m.
Friday, Sept. 4
Korea 99, Nigeria 81
France 99, Hungary 53
Saturday, Sept. 5
Hungary 71, Nigeria 67
France 95, Korea 69
Monday, Sept. 7
Hungary vs. Korea, 8:30 a.m.
Friday, Sept. 4
Australia 70, Puerto Rico 54
Belgium 89, Turkey 75
Sunday, Sept. 6
Australia 87, Turkey 71
Belgium 76, Puerto Rico 64
Monday, Sept. 7
Belgium vs. Australia, 5:30 a.m.
Puerto Rico vs. Turkey, 5:30 a.m.
Friday, Sept. 4
United States 94, China 61
Italy 63, Czechia 54
Sunday, Sept. 6
China 74, Czechia 70
United States 55, Italy 52
Monday, Sept. 7
United States vs. Czechia, 2:45 p.m.
China 74, Italy 70, OT
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Qualification to Quarterfinals
Tuesday, Sept. 8
2nd Group A vs. 3rd Group B, TBD
2nd Group B vs. 3rd Group A, TBD
Wednesday, Sept. 9
3rd Group D vs. 2nd Group C, TBD
3rd Group C vs. 2nd Group D, TBD
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Quarterfinals
Thursday, Sept. 10
3rd Group D/2nd Group C winner vs. 1st Group A, TBD
3rd Group C /2nd Group D winner vs. 1st Group B, TBD
2nd Group A/3rd Group B winner vs. 1st Group C, TBD
2nd Group B/3rd Group A winner vs. 1st Group D, TBD
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Semifinals
Saturday, Sept. 12
Quarterfinal winners, TBD
Quarterfinal winners, TBD
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Sunday, Sept. 13
Third Place
Semifinal losers, TBD
Final
Semifinal winners, TBD
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