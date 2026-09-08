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LA NACION

FIBA Women's World Cup Glance

Tournament competition moves to the quarterfinal stage; teams are vying for positions in the upcoming championship match

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LA NACION
FIBA Women's World Cup Glance
FIBA Women's World Cup Glance

All Times EST

At Berlin

Friday, Sept. 4

Japan 102, Mali 97

Spain 83, Germany 53

Saturday, Sept. 5

Mali 82, Spain 73

Germany 74, Japan 58

Monday, Sept. 7

Spain 79, Japan 59

Germany 53, Mali 58

Friday, Sept. 4

Korea 99, Nigeria 81

France 99, Hungary 53

Saturday, Sept. 5

Hungary 71, Nigeria 67

France 95, Korea 69

Monday, Sept. 7

Hungary 82, Korea 73

Friday, Sept. 4

Australia 70, Puerto Rico 54

Belgium 89, Turkey 75

Sunday, Sept. 6

Australia 87, Turkey 71

Belgium 76, Puerto Rico 64

Monday, Sept. 7

Belgium 80, Australia 68

Puerto Rico 75, Turkey 71

Friday, Sept. 4

United States 94, China 61

Italy 63, Czechia 54

Sunday, Sept. 6

China 74, Czechia 70

United States 55, Italy 52

Monday, Sept. 7

United States 105, Czechia 64

China 71, Italy 51

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Qualification to Quarterfinals

Tuesday, Sept. 8

Hungary 84, Japan 63

Germany 94, Korea 56

Wednesday, Sept. 9

Puerto Rico vs. China, 11:45 a.m.

Italy vs. Australia, 2:45 p.m.

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Quarterfinals

Thursday, Sept. 10

United States vs. Hungary, 5:30 a.m.

3rd Group C /2nd Group D winner vs. France, 8:30 a.m.

Belgium vs. Germany, 11:45 a.m.

3rd Group D/2nd Group C winner vs. Spain, 2:45 p.m.

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Semifinals

Saturday, Sept. 12

Quarterfinal winners, TBD

Quarterfinal winners, TBD

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Sunday, Sept. 13

Third Place

Semifinal losers, 10:30 a.m.

Final

Semifinal winners, 2 p.m.

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LA NACION
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