FIBA Women's World Cup Glance
Tournament competition moves to the quarterfinal stage; teams are vying for positions in the upcoming championship match
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At Berlin
Friday, Sept. 4
Japan 102, Mali 97
Spain 83, Germany 53
Saturday, Sept. 5
Mali 82, Spain 73
Germany 74, Japan 58
Monday, Sept. 7
Spain 79, Japan 59
Germany 53, Mali 58
Friday, Sept. 4
Korea 99, Nigeria 81
France 99, Hungary 53
Saturday, Sept. 5
Hungary 71, Nigeria 67
France 95, Korea 69
Monday, Sept. 7
Hungary 82, Korea 73
Friday, Sept. 4
Australia 70, Puerto Rico 54
Belgium 89, Turkey 75
Sunday, Sept. 6
Australia 87, Turkey 71
Belgium 76, Puerto Rico 64
Monday, Sept. 7
Belgium 80, Australia 68
Puerto Rico 75, Turkey 71
Friday, Sept. 4
United States 94, China 61
Italy 63, Czechia 54
Sunday, Sept. 6
China 74, Czechia 70
United States 55, Italy 52
Monday, Sept. 7
United States 105, Czechia 64
China 71, Italy 51
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Qualification to Quarterfinals
Tuesday, Sept. 8
Hungary 84, Japan 63
Germany 94, Korea 56
Wednesday, Sept. 9
Puerto Rico vs. China, 11:45 a.m.
Italy vs. Australia, 2:45 p.m.
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Quarterfinals
Thursday, Sept. 10
United States vs. Hungary, 5:30 a.m.
3rd Group C /2nd Group D winner vs. France, 8:30 a.m.
Belgium vs. Germany, 11:45 a.m.
3rd Group D/2nd Group C winner vs. Spain, 2:45 p.m.
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Semifinals
Saturday, Sept. 12
Quarterfinal winners, TBD
Quarterfinal winners, TBD
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Sunday, Sept. 13
Third Place
Semifinal losers, 10:30 a.m.
Final
Semifinal winners, 2 p.m.
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