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Hornets getting Dennis Schroder in trade with Cavaliers, AP source says
Hornets acquire veteran point guard and cash from Cavaliers for a guard; deal provides backup point guard
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LA NACION
The Charlotte Hornets are acquiring veteran point guard Dennis Schroder and cash from the Cleveland Cavaliers for guard Tre Mann, according to a person close to the situation.
The person spoke to The Associated Press on condition of anonymity Friday because neither team had announced the trade.
Schroder gives the Hornets a backup point guard behind Coby White. Charlotte traded LaMelo Ball to Minnesota earlier this offseason as part of a roster shake-up.
Schroder joins his 12th franchise after being traded for the ninth time. The 32-year-old from Germany has career averages of 13.7 points and 4.9 assists.
Mann appeared in 53 games for Charlotte last season, averaging 5.5 points.
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LA NACION
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