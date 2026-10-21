Men's Preseason All-America Team
Five players earn preseason All-America honors; national media panels selected the roster based on recent performance
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The Associated Press’ 2026-27 preseason All-America men’s basketball team, with school, height, year and votes from a 58-member national media panel (key 2025-26 statistics in parentheses):
Jeremy Fears Jr., Michigan State, 6-2, junior, 57 of 58 votes (15.2 ppg, 9.4 apg, 2.4 rpg, 45 steals)
Thomas Haugh, Florida, 6-9, senior, 56 (17.1 ppg, 6.1 rpg, 2.1 apg, 33 blocks, 36 steals)
Tyler Tanner, Vanderbilt, 6-0, junior, 43 (19.5 ppg, 5.1 apg, 3.6 rpg, 86 steals, 48.5 fg pct)
David Mirkovic, Illinois, 6-9, sophomore, 24 (13.3 ppg, 8.0 rpg, 2.6 apg, 48.4 fg pct)
Motiejus Krivas, Arizona, 7-2, senior, 17 (10.4 ppg, 8.2 rpg, 73 blocks, 56.9 fg pct)
Others receiving votes: Flory Bidunga, Louisville, 13; Braylon Mullins, UConn, 11; John Blackwell, Duke, 10; Robert Wright III, BYU, 8; JT Toppin, Texas Tech, 8; Silas Demary, UConn, 7; Tyran Stokes, Kansas, 6; Milan Momcilovic, Kentucky, 5; Thijs De Ridder, Virginia, 4; Rueben Chinyelu, Florida, 4; Juke Harris, Tennessee, 3; Jordan Smith, Arkansas, 3; Elliot Cadeau, Michigan, 3; Patrick Ngongba II, Duke, 2; Alex Condon, Florida, 2; Pryce Sandfort, Nebraska, 1; Ivan Kharchenkov, Arizona, 1; Malik Reneau, Miami, 1; Joaquim Boumtje Boumtje, Duke, 1.
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