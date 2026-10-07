MLB Postseason Glance
Major league teams continue postseason play; series schedules remain set for upcoming matchups across several cities
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Chicago White Sox 2, Houston 0
Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3
Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3
New York 2, Boston 0
Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0
Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2
Atlanta 2, Philadelphia 1
Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3
Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings
Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2
San Diego 2, Chicago Cubs 0
Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0
Chicago White Sox 2, Cleveland 0
Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0
Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3
Wednesday, Oct. 7: Cleveland (Espino 0-0) at Chicago White Sox (Newcomb 2-5), 4 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Cleveland (Messick 12-9) at Chicago White Sox, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: Chicago White Sox at Cleveland, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
Tampa Bay 2, N.Y. Yankees 0
Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0
Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2
Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay (N. Martinez 15-6) at N.Y. Yankees (Fried 5-5), 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at N.Y. Yankees (Rodón 7-3), 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: N.Y. Yankees at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
L.A. Dodgers 2, Atlanta 1
Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3
Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2
Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1
Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers (Glasnow 5-2) at Atlanta (Mahle 7-10), 6 p.m. (FS1)
x-Friday, Oct. 9: Atlanta at L.A. Dodgers, 8 p.m. (FOX)
Milwaukee 2, San Diego 1
Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2
Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3
Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3
Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego (Buehler 9-6), 10 p.m. (FS1)
Monday, Oct. 12
Tuesday, Oct. 13:
Thursday, Oct. 15:
Friday, Oct. 16:
x-Saturday, Oct. 17:
x-Tuesday, Oct. 20:
Sunday, Oct. 11:
Monday, Oct. 12:
Wednesday, Oct. 14:
Thursday, Oct. 15:
x-Friday, Oct. 16:
x-Sunday, Oct. 18:
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Friday, Oct. 23:
Saturday, Oct. 24:
Monday, Oct. 26:
Tuesday, Oct. 27:
x-Wednesday, Oct. 28:
x-Friday, Oct. 30:
x-Saturday, Oct. 31:
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