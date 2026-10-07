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LA NACION

MLB Postseason Glance

Major league teams continue postseason play; series schedules remain set for upcoming matchups across several cities

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LA NACION
MLB Postseason Glance
MLB Postseason Glance

Chicago White Sox 2, Houston 0

Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3

Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3

New York 2, Boston 0

Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0

Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2

Atlanta 2, Philadelphia 1

Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3

Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings

Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2

San Diego 2, Chicago Cubs 0

Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0

Chicago White Sox 2, Cleveland 0

Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0

Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3

Wednesday, Oct. 7: Cleveland (Espino 0-0) at Chicago White Sox (Newcomb 2-5), 4 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Cleveland (Messick 12-9) at Chicago White Sox, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Chicago White Sox at Cleveland, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Tampa Bay 2, N.Y. Yankees 0

Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0

Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2

Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay (N. Martinez 15-6) at N.Y. Yankees (Fried 5-5), 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at N.Y. Yankees (Rodón 7-3), 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: N.Y. Yankees at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

L.A. Dodgers 2, Atlanta 1

Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3

Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2

Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1

Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers (Glasnow 5-2) at Atlanta (Mahle 7-10), 6 p.m. (FS1)

x-Friday, Oct. 9: Atlanta at L.A. Dodgers, 8 p.m. (FOX)

Milwaukee 2, San Diego 1

Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2

Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3

Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3

Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego (Buehler 9-6), 10 p.m. (FS1)

Monday, Oct. 12

Tuesday, Oct. 13:

Thursday, Oct. 15:

Friday, Oct. 16:

x-Saturday, Oct. 17:

x-Tuesday, Oct. 20:

Sunday, Oct. 11:

Monday, Oct. 12:

Wednesday, Oct. 14:

Thursday, Oct. 15:

x-Friday, Oct. 16:

x-Sunday, Oct. 18:

x-Monday, Oct. 19:

Friday, Oct. 23:

Saturday, Oct. 24:

Monday, Oct. 26:

Tuesday, Oct. 27:

x-Wednesday, Oct. 28:

x-Friday, Oct. 30:

x-Saturday, Oct. 31:

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LA NACION
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