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LA NACION

MLB Postseason Glance

Major League Baseball postseason schedules are set; series matchups begin on September 29 across multiple venues

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LA NACION
MLB Postseason Glance
MLB Postseason Glance

Houston vs. Chicago White Sox

Tuesday, Sept. 29: Chicago at Houston, 5 p.m. (Peacock/NBCSN)

Wednesday, Sept. 30: Chicago at Houston, 5 p.m. (Peacock/NBCSN)

x-Thursday, Oct. 1: Chicago at Houston, 5 p.m. (Peacock/NBCSN)

New York vs. Boston

Tuesday, Sept. 29: Boston at New York (Cam Schlittler 14-6), 8 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Sept. 30: Boston at New York, 8 p.m. (NBC/Peacock)

x-Thursday, Oct. 1: Boston at New York, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Atlanta vs. Philadelphia

Tuesday, Sept. 29: Philadelphia at Atlanta (Chris Sale 14-9), 2 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Sept. 30: Philadelphia at Atlanta, 2 p.m. (NBC/Peacock)

x-Thursday, Oct. 1: Philadelphia at Atlanta, 2 p.m. (NBC/Peacock)

San Diego vs. Chicago Cubs

Tuesday, Sept. 29: Chicago at San Diego (Michael King 12-10), 10 p.m. (Peacock/NBCSN)

Wednesday, Sept. 30: Chicago at San Diego, 10 p.m. (Peacock/NBCSN)

Cleveland vs. Chicago or Houston

Saturday, Oct. 3: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Monday, Oct. 5: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Wednesday, Oct. 7: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Tampa Bay vs. Boston or New York

Saturday, Oct. 3: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Monday, Oct. 5: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Los Angeles vs. Atlanta or Philadelphia

Saturday, Oct. 3: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 4: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 6: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 7: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 9: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Milwaukee vs. San Diego or Chicago

Saturday, Oct. 3: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 4: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 6: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)

Monday, Oct. 12

Tuesday, Oct. 13:

Thursday, Oct. 15:

Friday, Oct. 16:

x-Saturday, Oct. 17:

x-Tuesday, Oct. 20:

Sunday, Oct. 11:

Monday, Oct. 12:

Wednesday, Oct. 14:

Thursday, Oct. 15:

x-Friday, Oct. 16:

x-Sunday, Oct. 18:

x-Monday, Oct. 19:

Friday, Oct. 23:

Saturday, Oct. 24:

Monday, Oct. 26:

Tuesday, Oct. 27:

x-Wednesday, Oct. 28:

x-Friday, Oct. 30:

x-Saturday, Oct. 31:

LA NACION
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