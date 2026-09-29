MLB Postseason Glance
Major league baseball postseason schedules are set; teams begin competing in opening series starting late September
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Houston vs. Chicago White Sox
Tuesday, Sept. 29: Chicago (Smith 3-3) at Houston (Blubaugh 5-3), 5:10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Wednesday, Sept. 30: Chicago at Houston, 5:10 p.m. (Peacock/NBCSN)
x-Thursday, Oct. 1: Chicago at Houston, 5 p.m. (Peacock/NBCSN)
New York vs. Boston
Tuesday, Sept. 29: Boston (Tolle 9-6) at New York (Schlittler 14-6), 8:15 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Sept. 30: Boston (Gray 18-5) at New York (Fried 5-5), 8:15 p.m. (NBC/Peacock)
x-Thursday, Oct. 1: Boston (Suarez 8-5) at New York (Cole 10-9), 8 p.m. (NBC/Peacock)
Atlanta vs. Philadelphia
Tuesday, Sept. 29: Philadelphia (Luzardo 14-5) at Atlanta (Sale 14-9), 2:15 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Sept. 30: Philadelphia (Sánchez 18-7) at Atlanta (Mahle 7-10), 2:15 p.m. (NBC/Peacock)
x-Thursday, Oct. 1: Philadelphia at Atlanta, 2 p.m. (NBC/Peacock)
San Diego vs. Chicago Cubs
Tuesday, Sept. 29: Chicago (Boyd 10-5) at San Diego (King 12-10), 10:10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Wednesday, Sept. 30: Chicago at San Diego, 10:10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Cleveland vs. Chicago or Houston
Saturday, Oct. 3: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)
Monday, Oct. 5: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)
Wednesday, Oct. 7: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)
Tampa Bay vs. Boston or New York
Saturday, Oct. 3: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)
Monday, Oct. 5: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)
Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)
Los Angeles vs. Atlanta or Philadelphia
Saturday, Oct. 3: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 4: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 6: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 7: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 9: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)
Milwaukee vs. San Diego or Chicago
Saturday, Oct. 3: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 4: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 6: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)
Monday, Oct. 12
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Thursday, Oct. 15:
Friday, Oct. 16:
x-Saturday, Oct. 17:
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Sunday, Oct. 11:
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