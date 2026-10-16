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National League Championship Results

Milwaukee defeated Los Angeles in the 2026 series; the win secures the latest championship title in league history

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National League Championship Results
National League Championship Results

Year-by-year results in the National League Championship Series since divisional play began in 1969:

2026_Milwaukee def. Los Angeles, 4-0

2025 Los Angeles def. Milwaukee, 4-0.

2024 Los Angeles def. New York, 4-2.

2023_Arizona def. Philadelphia, 4-3.

2022_Philadelphia def. San Diego, 4-1.

2021_Atlanta def. Los Angeles, 4-2.

2020_Los Angeles def. Atlanta, 4-3.

2019_Washington def. St. Louis, 4-0.

2018_Los Angeles def. Milwaukee, 4-3.

2017_Los Angeles def. Chicago, 4-1.

2016_Chicago def. Los Angeles, 4-2.

2015_New York def. Chicago, 4-0.

2014_San Francisco def. St. Louis, 4-1.

2013_St. Louis def. Los Angeles, 4-2.

2012_San Francisco def. St. Louis, 4-3.

2011_St. Louis def. Milwaukee, 4-2.

2010_San Francisco def. Philadelphia, 4-2

2009_Philadelphia def. Los Angeles, 4-1

2008_Philadelphia def. Los Angeles, 4-1

2007_Colorado def. Arizona, 4-0

2006_St. Louis def. New York, 4-3

2005_Houston def. St. Louis, 4-2

2004_St. Louis def. Houston, 4-3

2003_Florida def. Chicago, 4-3

2002_San Francisco def. St. Louis, 4-1

2001_Arizona def. Atlanta, 4-1

2000_New York def. St. Louis, 4-1

1999_Atlanta def. New York, 4-2

1998_San Diego def. Atlanta, 4-2

1997_Florida def. Atlanta, 4-2

1996_Atlanta def. St. Louis, 4-3

1995_Atlanta def. Cincinnati, 4-0

1994_Strike

1993_Philadelphia def. Atlanta, 4-2

1992_Atlanta def. Pittsburgh, 4-3

1991_Atlanta def. Pittsburgh, 4-3

1990_Cincinnati def. Pittsburgh, 4-2

1989_San Francisco def. Chicago, 4-1

1988_Los Angeles def. New York, 4-3

1987_St. Louis def. San Francisco, 4-3

1986_New York def. Houston, 4-2

1985_St. Louis def. Los Angeles, 4-2

1984_San Diego def. Chicago, 3-2

1983_Philadelphia def. Los Angeles, 3-1

1982_St. Louis def. Atlanta, 3-0

1981_Los Angeles def. Montreal, 3-2

1980_Philadelphia def. Houston, 3-2

1979_Pittsburgh def. Cincinnati, 3-0

1978_Los Angeles def. Philadelphia, 3-2

1977_Los Angeles def. Philadelphia, 3-1

1976_Cincinnati def. Philadelphia, 3-0

1975_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-0

1974_Los Angeles def. Pittsburgh, 3-1

1973_New York def. Cincinnati, 3-2

1972_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-2

1971_Pittsburgh def. San Francisco, 3-1

1970_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-0

1969_New York def. Atlanta, 3-0

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