National League Championship Results
Milwaukee defeated Los Angeles in the 2026 series; the win secures the latest championship title in league history
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Year-by-year results in the National League Championship Series since divisional play began in 1969:
2026_Milwaukee def. Los Angeles, 4-0
2025 Los Angeles def. Milwaukee, 4-0.
2024 Los Angeles def. New York, 4-2.
2023_Arizona def. Philadelphia, 4-3.
2022_Philadelphia def. San Diego, 4-1.
2021_Atlanta def. Los Angeles, 4-2.
2020_Los Angeles def. Atlanta, 4-3.
2019_Washington def. St. Louis, 4-0.
2018_Los Angeles def. Milwaukee, 4-3.
2017_Los Angeles def. Chicago, 4-1.
2016_Chicago def. Los Angeles, 4-2.
2015_New York def. Chicago, 4-0.
2014_San Francisco def. St. Louis, 4-1.
2013_St. Louis def. Los Angeles, 4-2.
2012_San Francisco def. St. Louis, 4-3.
2011_St. Louis def. Milwaukee, 4-2.
2010_San Francisco def. Philadelphia, 4-2
2009_Philadelphia def. Los Angeles, 4-1
2008_Philadelphia def. Los Angeles, 4-1
2007_Colorado def. Arizona, 4-0
2006_St. Louis def. New York, 4-3
2005_Houston def. St. Louis, 4-2
2004_St. Louis def. Houston, 4-3
2003_Florida def. Chicago, 4-3
2002_San Francisco def. St. Louis, 4-1
2001_Arizona def. Atlanta, 4-1
2000_New York def. St. Louis, 4-1
1999_Atlanta def. New York, 4-2
1998_San Diego def. Atlanta, 4-2
1997_Florida def. Atlanta, 4-2
1996_Atlanta def. St. Louis, 4-3
1995_Atlanta def. Cincinnati, 4-0
1994_Strike
1993_Philadelphia def. Atlanta, 4-2
1992_Atlanta def. Pittsburgh, 4-3
1991_Atlanta def. Pittsburgh, 4-3
1990_Cincinnati def. Pittsburgh, 4-2
1989_San Francisco def. Chicago, 4-1
1988_Los Angeles def. New York, 4-3
1987_St. Louis def. San Francisco, 4-3
1986_New York def. Houston, 4-2
1985_St. Louis def. Los Angeles, 4-2
1984_San Diego def. Chicago, 3-2
1983_Philadelphia def. Los Angeles, 3-1
1982_St. Louis def. Atlanta, 3-0
1981_Los Angeles def. Montreal, 3-2
1980_Philadelphia def. Houston, 3-2
1979_Pittsburgh def. Cincinnati, 3-0
1978_Los Angeles def. Philadelphia, 3-2
1977_Los Angeles def. Philadelphia, 3-1
1976_Cincinnati def. Philadelphia, 3-0
1975_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-0
1974_Los Angeles def. Pittsburgh, 3-1
1973_New York def. Cincinnati, 3-2
1972_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-2
1971_Pittsburgh def. San Francisco, 3-1
1970_Cincinnati def. Pittsburgh, 3-0
1969_New York def. Atlanta, 3-0