Lilia Lemoine fue increpada por un grupo de manifestantes a la salida del Congreso

La diputada libertaria Lilia Lemoine fue increpada este jueves por un grupo de manifestantes que se encontraban en la Marcha Federal Universitaria. La legisladora salió del recinto de la Cámara de Diputados luego de que la oposición no lograra el quorum para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.

Mientras caminaba por la avenida Rivadavia, ingresó en un sector de la manifestación organizada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Asistieron directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes, dirigentes gremiales y de organizaciones sociales.

La gente increpó, en la puerta de Diputados, a Lilia Lemoine. Crédito: Fabián Marelli

Videos obtenidos por LA NACION mostraban el momento en el que un grupo de mujeres se acercaban a la diputada y le cantaban en la cara. “Olé, olé, olé, olá; a donde vayas, te va a pasar; a donde vayan, los iremos a buscar”, mascullaban. En paralelo, Lemoine ponía una de sus manos frente a sus caras para evitar que se acerquen y con la otra se tapaba la nariz.

Otros alrededor gritaban “facha”, “yo me pregunto de qué te estás riendo”, “qué hacés acá”. En otro video se registró que le cantaban “la patria no se vende”. “Sos una vergüenza, sos una vergüenza para las mujeres que estudiamos”, le reclamaban.

La gente increpó, en la puerta de Diputados, a Lilia Lemoine. Crédito: Fabián Marelli

La diputada llegó a hablar con un joven que parecía entrevistarla pero los cánticos se volvieron tan fuertes que no había conversación posible. Tras ello, Lemoine compartió un video mientras caminaba por una calle lindante del Congreso y se encontraba con la diputada y compañera de La Libertad Avanza Laura Soldano.

A comienzos de la grabación, las personas a su alrededor le gritaban “chorra” y “sorete”. Lemoine contestó gritándole “loca” a una mujer. “Acá las diputadas de La Libertad Avanza que no pueden caminar por la calle”, bromeó Lemoine en el video.

La gente increpó, en la puerta de Diputados, a Lilia Lemoine. Crédito: Fabián Marelli

Y sumó, con un café en la mano: “No hay adhesiones, está todo el mundo laburando. Recién me gritaron unas zurdas en Starbucks, mientras tomaban café en Starbucks”.

Acompañó el video con un texto: “NO HUBO QUORUM no van a tirar el decreto. Mañana baja el riesgo país. La marcha es un fracaso y una molestia para los laburantes y los estudiantes... como siempre. Para variar me putearon unas estudiantes(?) que venían para la marcha. Con @lausoldano cuando llegábamos al Congreso. Las diputadas de LLA no se achican...”.

NO HUBO QUORUM no van a tirar el decreto. Mañana baja el riesgo país.



La marcha es un fracaso y una molestia para los laburantes y los estudiantes... como siempre.



Para variar me putearon unas estudiantes(?) que venían para la marcha.



Con @lausoldano cuando llegabamos al… pic.twitter.com/zC2B1f2dPD — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 15, 2026

Luego, compartió otra grabación de una discusión que tuvo con un grupo de manifestantes. Allí, varios le reclamaban que no apoyaran la Ley de Financiamiento Universitario y que con sus salarios no llegaban a fines.

En sus redes, comentó: “Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas ‘clases oprimidas’. Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, volvió a convocar a miles de personas en las calles. Cerca de las 16 se produjeron incidentes, cuando la policía comenzó a arrojar agua y gases lacrimógenos a manifestantes.