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LA NACION

National League Championship Series MVPs

The baseball player received the league award; he joins a historical list of championship series winners

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LA NACION
National League Championship Series MVPs
National League Championship Series MVPs

2026— Jake Bauers, Milwaukee Brewers

2025_Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

2024_Tommy Edman, Los Angeles Dodgers

2023_Ketel Marte, Arizona Diamondbacks

2022_Bryce Harper, Philadelphia Phillies

2021_Eddie Rosario, Atlanta Braves

2020_Corey Seager, Los Angeles Dodgers

2019_Howie Kendrick, Washington Nationals

2018_Cody Bellinger, Los Angeles Dodgers

2017_Justin Turner and Chris Taylor, Los Angeles Dodgers

2016_Javier Baez and Jon Lester, Chicago Cubs

2015_Daniel Murphy, New York Mets

2014_Madison Bumgarner, San Francisco Giants

2013_Michael Wacha, St. Louis Cardinals

2012_Marco Scutaro, San Francisco Giants

2011_David Freese, St. Louis Cardinals

2010_Cody Ross, San Francisco Giants

2009_Ryan Howard, Philadelphia Phillies

2008_Cole Hamels, Philadelphia Phillies

2007_Matt Holliday, Colorado Rockies

2006_Jeff Suppan, St. Louis Cardinals

2005_Roy Oswalt, Houston Astros

2004_Albert Pujols, St. Louis Cardinals

2003_Ivan Rodriguez, Florida Marlins

2002_Benito Santiago, San Francisco Giants

2001_Craig Counsell, Arizona Diamondbacks

2000_Mike Hampton, New York Mets

1999_Eddie Perez, Atlanta Braves

1998_Sterling Hitchcock, San Diego Padres

1997_Livan Hernandez, Florida Marlins

1996_Javy Lopez, Atlanta Braves

1995_Mike Devereaux, Atlanta Braves

1994_strike

1993_Curt Schilling, Philadelphia Phillies

1992_John Smoltz, Atlanta Braves

1991_Steve Avery, Atlanta Braves

1990_Rob Dibble and Randy Myers, Cincinnati Reds

1989_Will Clark, San Francisco Giants

1988_Orel Hershiser, Los Angeles Dodgers

1987_Jeffrey Leonard, San Francisco Giants

1986_Mike Scott, Houston Astros

1985_Ozzie Smith, St. Louis Cardinals

1984_Steve Garvey, San Diego Padres

1983_Gary Matthews, Philadelphia Phillies

1982_Darrell Porter, St. Louis Cardinals

1981_Burt Hooton, Los Angeles Dodgers

1980_Manny Trillo, Philadelphia Phillies

1979_Willie Stargell, Pittsburgh Pirates

1978_Steve Garvey, Los Angeles Dodgers

1977_Dusty Baker, Los Angeles Dodgers

LA NACION
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