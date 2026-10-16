National League Championship Series MVPs
The baseball player received the league award; he joins a historical list of championship series winners
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2026— Jake Bauers, Milwaukee Brewers
2025_Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers
2024_Tommy Edman, Los Angeles Dodgers
2023_Ketel Marte, Arizona Diamondbacks
2022_Bryce Harper, Philadelphia Phillies
2021_Eddie Rosario, Atlanta Braves
2020_Corey Seager, Los Angeles Dodgers
2019_Howie Kendrick, Washington Nationals
2018_Cody Bellinger, Los Angeles Dodgers
2017_Justin Turner and Chris Taylor, Los Angeles Dodgers
2016_Javier Baez and Jon Lester, Chicago Cubs
2015_Daniel Murphy, New York Mets
2014_Madison Bumgarner, San Francisco Giants
2013_Michael Wacha, St. Louis Cardinals
2012_Marco Scutaro, San Francisco Giants
2011_David Freese, St. Louis Cardinals
2010_Cody Ross, San Francisco Giants
2009_Ryan Howard, Philadelphia Phillies
2008_Cole Hamels, Philadelphia Phillies
2007_Matt Holliday, Colorado Rockies
2006_Jeff Suppan, St. Louis Cardinals
2005_Roy Oswalt, Houston Astros
2004_Albert Pujols, St. Louis Cardinals
2003_Ivan Rodriguez, Florida Marlins
2002_Benito Santiago, San Francisco Giants
2001_Craig Counsell, Arizona Diamondbacks
2000_Mike Hampton, New York Mets
1999_Eddie Perez, Atlanta Braves
1998_Sterling Hitchcock, San Diego Padres
1997_Livan Hernandez, Florida Marlins
1996_Javy Lopez, Atlanta Braves
1995_Mike Devereaux, Atlanta Braves
1994_strike
1993_Curt Schilling, Philadelphia Phillies
1992_John Smoltz, Atlanta Braves
1991_Steve Avery, Atlanta Braves
1990_Rob Dibble and Randy Myers, Cincinnati Reds
1989_Will Clark, San Francisco Giants
1988_Orel Hershiser, Los Angeles Dodgers
1987_Jeffrey Leonard, San Francisco Giants
1986_Mike Scott, Houston Astros
1985_Ozzie Smith, St. Louis Cardinals
1984_Steve Garvey, San Diego Padres
1983_Gary Matthews, Philadelphia Phillies
1982_Darrell Porter, St. Louis Cardinals
1981_Burt Hooton, Los Angeles Dodgers
1980_Manny Trillo, Philadelphia Phillies
1979_Willie Stargell, Pittsburgh Pirates
1978_Steve Garvey, Los Angeles Dodgers
1977_Dusty Baker, Los Angeles Dodgers