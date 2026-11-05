Saltar al contenido principal
LA NACION

Nations Championship rugby glance

Rugby teams prepare for tournament rounds in November; the schedule concludes with final matches in late November

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nations Championship rugby glance
Nations Championship rugby glance

ROUND FOUR

Friday, Nov. 6

Ireland vs. Argentina, Dublin, 2010 GMT

Saturday, Nov. 7

Italy vs. South Africa, Turin, 1140 GMT

Scotland vs. New Zealand, Edinburgh. 1410 GMT

Wales vs. Japan, Cardiff, 1640 GMT

France vs. Fiji, Lyon, 2010 GMT

Sunday, Nov. 8

England vs. Australia, London, 1510 GMT

ROUND FIVE

Friday, Nov. 13

France vs. South Africa, Paris, 2010 GMT

Saturday, Nov. 14

Italy vs. Argentina, Genova, 1140 GMT

Wales vs. New Zealand, Cardiff, 1410 GMT

England vs. Japan, London, 1640 GMT

Ireland vs. Fiji, Dublin, 2010 GMT

Sunday, Nov. 15

Scotland vs. Australia, Edinburgh, 1510 GMT

ROUND SIX

Saturday, Nov. 21

England vs. New Zealand, London, 1410 GMT

Scotland vs. Japan, Edinburgh, 1410 GMT

Italy vs. Fiji, Udine, 1640 GMT

Ireland vs. South Africa, Dublin, 1640 GMT

Wales vs. Australia, Cardiff, 2010 GMT

France vs. Argentina, Paris, 2010 GMT

FINALS

London

Friday, Nov. 27

Sixth vs Sixth, 1640 GMT

Third vs. Third, 2010 GMT

Saturday, Nov. 28

Fifth vs. Fifth, 1310 GMT

Second vs. Second, 1640 GMT

Sunday, Nov. 29

Fourth vs. Fourth, 1310 GMT

First vs. First, 1640 GMT

LA NACION
News Services
Más leídas
  1. Un hombre murió tras pelearse con un vecino en medio de la calle
    1

    Un hombre murió en Entre Ríos tras pelearse con un vecino en medio de la calle

  2. Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación
    2

    Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación

  3. Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel
    3

    Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

  4. Así será el megaoperativo de seguridad durante la visita del León XIV al país
    4

    Viaje histórico: así será el megaoperativo de seguridad para blindar al Papa durante su visita a la Argentina