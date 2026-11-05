Nations Championship rugby glance
Rugby teams prepare for tournament rounds in November; the schedule concludes with final matches in late November
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ROUND FOUR
Friday, Nov. 6
Ireland vs. Argentina, Dublin, 2010 GMT
Saturday, Nov. 7
Italy vs. South Africa, Turin, 1140 GMT
Scotland vs. New Zealand, Edinburgh. 1410 GMT
Wales vs. Japan, Cardiff, 1640 GMT
France vs. Fiji, Lyon, 2010 GMT
Sunday, Nov. 8
England vs. Australia, London, 1510 GMT
ROUND FIVE
Friday, Nov. 13
France vs. South Africa, Paris, 2010 GMT
Saturday, Nov. 14
Italy vs. Argentina, Genova, 1140 GMT
Wales vs. New Zealand, Cardiff, 1410 GMT
England vs. Japan, London, 1640 GMT
Ireland vs. Fiji, Dublin, 2010 GMT
Sunday, Nov. 15
Scotland vs. Australia, Edinburgh, 1510 GMT
ROUND SIX
Saturday, Nov. 21
England vs. New Zealand, London, 1410 GMT
Scotland vs. Japan, Edinburgh, 1410 GMT
Italy vs. Fiji, Udine, 1640 GMT
Ireland vs. South Africa, Dublin, 1640 GMT
Wales vs. Australia, Cardiff, 2010 GMT
France vs. Argentina, Paris, 2010 GMT
FINALS
London
Friday, Nov. 27
Sixth vs Sixth, 1640 GMT
Third vs. Third, 2010 GMT
Saturday, Nov. 28
Fifth vs. Fifth, 1310 GMT
Second vs. Second, 1640 GMT
Sunday, Nov. 29
Fourth vs. Fourth, 1310 GMT
First vs. First, 1640 GMT
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