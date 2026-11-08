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LA NACION

NFL Inactive Report

Multiple NFL teams released their latest inactive reports; dozens of players are sidelined for upcoming league games

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LA NACION
NFL Inactive Report
NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

CLEVELAND BROWNS at NEW ORLEANS SAINTS — CLEVELAND: QB Deshaun Watson, QB Taylen Green, LB Justin Jefferson, CB Noah Igbinoghene, C Parker Brailsford, DT Maliek Collins. NEW ORLEANS: DT Christen Miller, DT John Ridgeway, S Mike Reid, T Mason Murphy, RB CJ Donaldson, LB Jaylan Ford, QB Zach Wilson.

DALLAS COWBOYS at INDIANAPOLIS COLTS — DALLAS: LB DeMarvion Overshown, WR George Pickens, WR KaVontae Turpin, CB Joey Porter Jr., OLB Tyrus Wheat, G Ajani Cornelius, TE Luke Schoonmaker. INDIANAPOLIS: TE Pharaoh Brown, LB Akeem Davis-Gaither, S AJ Haulcy, OT Charlie Heck, QB Riley Leonard, TE Will Mallory, CB Justin Walley.

DENVER BRONCOS at CAROLINA PANTHERS — DENVER: QB Sam Ehlinger, WR Lil’Jordan Humphrey, S Talanoa Hufanga, S Brandon Jones, CB Kris Abrams-Draine, OL Kage Casey, TE Dallen Bentley. CAROLINA: OLB Jaelan Phillips, QB Haynes King, CB Will Lee III, RB AJ Dillon, LB Bobby Okereke, G Damien Lewis, DT TeRah Edwards.

DETROIT LIONS at MIAMI DOLPHINS — DETROIT: EDGE Ahmed Hassanein, C Cade Mays, TE Jackson Meeks, CB D.J. Reed, RB Jacob Saylors, DL Mekhi Wingo, EDGE DJ Wonnum. MIAMI: WR Jalen Tolbert, RB Jaylen Wright, CB Marcellas Dial Jr., CB Reese Taylor, G Christian Haynes, T Chukwuebuka Godrick, TE Justin Joly.

LOS ANGELES RAMS at WASHINGTON COMMANDERS — LOS ANGELES: CB Trent McDuffie, QB Ty Simpson, LS Joe Cardona, OLB Darryl Peterson III, OL Bill Murray, OL Keagan Trost, OLB Desjuan Johnson. WASHINGTON: WR Treylon Burks, QB Athan Kaliakmanis, CB Fabian Moreau, CB Isaac Yiadom, G Tanoa Togiai.

NEW YORK GIANTS at PHILADELPHIA EAGLES — NEW YORK: CB Colton Hood, CB Nikko Reed, RB Cam Skattebo, OL Josh Sills, OL Marcus Mbow, TE Thomas Fidone II, DL C.J. Okoye. PHILADELPHIA: WR DeVonta Smith, LB Jihaad Campbell, WR Dontayvion Wicks, CB Jonathan Jones, DB Michael Carter II, WR Britain Covey.

NEW YORK JETS at KANSAS CITY CHIEFS — NEW YORK: WR Garrett Wilson, WR Tim Patrick, OL Kohl Levao, OL Blake Freeland, EDGE Joseph Ossai, LB Trevin Wallace, CB Nahshon Wright. KANSAS CITY: CB Mansoor Delane, QB Garrett Nussmeier, FB Ben VanSumeren, DE Jack Pyburn, OT Diego Pounds, DT Peter Woods.

LA NACION
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