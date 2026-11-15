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NFL Inactive Report

Multiple professional football teams released weekly inactive reports; several key players are sidelined for games

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LA NACION
NFL Inactive Report
NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

KANSAS CITY CHIEFS at ATLANTA FALCONS — KANSAS CITY: TBA. ATLANTA: QB Andy Dalton, ILB Divine Deablo, CB Avieon Terrell, WR Zachariah Branch, QB Jack Strand, CB Robert Longerbeam, OL Cameron Williams.

HOUSTON TEXANS at CLEVELAND BROWNS — HOUSTON: LB Azeez Al-Shaair, TE Brevin Jordan, WR Marvin Harrison Jr., RB David Montgomery, DE Danielle Hunter, C/G Keylan Rutledge, G Wyatt Teller. CLEVELAND: QB Dillon Gabriel, QB Taylen Green, LB Justin Jefferson, CB Noah Igbinoghene, S Ronnie Hickman, C Parker Brailsford.

MINNESOTA VIKINGS at GREEN BAY PACKERS — MINNESOTA: QB Kyler Murray, WR Jordan Addison, QB Max Brosmer, WR Jauan Jennings, LB Blake Cashman, TE T.J. Hockenson, DL Tyrion Ingram-Dawkins. GREEN BAY: RB Josh Jacobs, RB Pierre Strong Jr., LB Zaire Franklin, G/T Donovan Jennings, G Kevin Zeitler, C/G Sean Rhyan.

JACKSONVILLE JAGUARS at TENNESSEE TITANS — JACKSONVILLE: S Jessie Bates III, WR CJ Williams, DT Jordan Davis, DE Wesley Williams, DT Albert Regis. TENNESSEE: WR Carnell Tate, LB Anthony Hill Jr., LB Cody Barton, RB Nick Singleton, OT Brandon Crenshaw-Dickson, CB Jaylon Jones, DL Jackie Marshall.

MIAMI DOLPHINS at INDIANAPOLIS COLTS — MIAMI: WR Chris Bell, CB Marcellas Dial Jr., C Aaron Brewer, G/T Caedan Wallace, TE Justin Joly, WR Jared Wayne. INDIANAPOLIS: LB Jaylon Carlies, QB Riley Leonard, TE Will Mallory, LS Luke Rhodes, DT Jerry Tillery, T Jalen Travis.

CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — CAROLINA: TE Ja’Tavion Sanders, QB Haynes King, CB Will Lee, RB AJ Dillon, LB Bobby Okereke, C Sam Hecht, DT TeRah Edwards. NEW ORLEANS: S Mike Reid, RB CJ Donaldson, LB Jaylan Ford, T Taliese Fuaga, C Erik McCoy, QB Zach Wilson.

BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: QB Shane Buechele, S Jalon Kilgore, OLB Mike Danna, OL Ar’maj Reed-Adams, OL Jude Bowry, DL Greg Gaines. Nate Lynn. NEW YORK: DB Jarvis Brownlee, WR Tim Patrick, LB Trevin Wallace, TE Jelani Woods, EDGE Nate Lynn.

LA NACION
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