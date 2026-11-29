NFL Inactive Report
The league released official inactive reports for today's games; multiple players are sidelined across all matchups
- 1 minuto de lectura'
NEW YORK (AP) — The National Football League inactive report.
NEW ORLEANS SAINTS at CINCINNATI BENGALS — NEW ORLEANS: QB Zach Wilson, RB CJ Donaldson, OT Asim Richards, OT Taliese Fuaga, TE Juwan Johnson, DT Nathan Shepherd. CINCINNATI: WR Tee Higgins, G Brian Parker II, G Dalton Risner, OT Myles Hinton, DT Landon Robinson.
NEW YORK GIANTS at INDIANAPOLIS COLTS — NEW YORK: CB Dru Phillips, S Jason Pinnock, S Elijah Campbell, OL Josh Sills, OL J.C. Davis, DL Shelby Harris, TE Theo Johnson. INDIANAPOLIS: QB Shane Buechele, TE Will Mallory, RB Seth McGowan, DT Jerry Tillery, T Jalen Travis, CB Charvarius Ward Sr.
NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS — NEW YORK: CB Jarvis Brownlee Jr., WR Omar Cooper Jr., LB Trevin Wallace, TE Jelani Woods, EDGE Nate Lynn. MIAMI: TBA.
ATLANTA FALCONS at MINNESOTA VIKINGS — ATLANTA: QB Jack Strand, OL Cameron Williams, OG Matthew Bergeron, WR Jahan Dotson, WR Zachariah Branch, DB Billy Bowman Jr., S DeMarcco Hellams. MINNESOTA: CB Isaiah Rodgers, WR Jordan Addison, QB Carson Wentz, QB Max Brosmer, S Theo Jackson, LB Blake Cashman, T Christian Darrisaw.
TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: OT Brandon Crenshaw-Dickson, DT Nazir Stackhouse, LB Mohamoud Diabate, CB Cor’Dale Flott, S Terrell Burgess, CB Corey Thornton, K Matthew Wright. JACKSONVILLE: WR Parker Washington, S Jalen Huskey, RB Bhayshul Tuten, DE Danny Striggow, DT Matt Dickerson, DT Albert Regis.
BALTIMORE RAVENS at HOUSTON TEXANS — BALTIMORE: WR Elijah Sarratt, FS Jaylinn Hawkins, RB Adam Randall, CB Chandler Rivers, G Olaivavega Ioane, DT Aeneas Peebles, DT Nnamdi Madubuike. HOUSTON: TE Brevin Jordan, WR Kayshon Boutte, DE Danielle Hunter, T Blake Fisher, C/G Keylan Rutledge, T Nate Thomas.