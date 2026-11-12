NL Cy Young Ballots
Journalists voted to name a top prospect as their primary selection; this decision reflects current league rankings
- 1 minuto de lectura'
Name Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd 4th 5th Mark Bowman MLB.com ATL Misiorowski Sale Yamamoto Luzardo Sánchez Chad Bishop Atlanta Journal-Constitution ATL Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Nick Piecoro The Arizona Republic AZ Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Mark Gonzales At Large AZ Misiorowski Sánchez Sale Luzardo Yamamoto Meghan Montemurro The Chicago Tribune CHI Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Vinnie Duber Chicago Sun-Times CHI Misiorowski Sánchez Sale Luzardo Yamamoto Mike Petraglia CLNSCincy.com CIN Misiorowski Sánchez Yamamoto Sale Luzardo Mark Sheldon MLB.com CIN Misiorowski Sale Yamamoto Sánchez Luzardo Manny Randhawa MLB.com COL Misiorowski Sánchez Sale Luzardo Yamamoto Kyle Newman The Denver Post COL Misiorowski Sale Sánchez Yamamoto Luzardo Dylan Hernandez The California Post LA Misiorowski Yamamoto Sale Sánchez Miller Taro Abe Chunichi Shimbun LA Misiorowski Sale Yamamoto Sánchez Luzardo Yordano Carmona Pelota Cubana USA MIA Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Jordan McPherson Miami Herald MIA Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Todd Rosiak Milwaukee Journal Sentinel MIL Misiorowski Sánchez Sale Luzardo Yamamoto Robert Murray FanSided MIL Misiorowski Sale Sánchez Yamamoto Luzardo Anthony DiComo MLB.com NY Misiorowski Yamamoto Sale Sánchez Luzardo Tyler Kepner The Athletic NY Misiorowski Sánchez Yamamoto Sale Rodríguez Jayson Stark The Athletic PHI Misiorowski Sale Sánchez Luzardo Yamamoto Scott Lauber The Philadelphia Inquirer PHI Misiorowski Sale Sánchez Yamamoto Luzardo Dejan Kovacevic DK Pittsburgh Sports PIT Misiorowski Sale Yamamoto Sánchez Rodríguez Colin Beazley Pittsburgh Post-Gazette PIT Misiorowski Sale Yamamoto Sánchez Luzardo Dennis Lin The Athletic SD Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Jeff Sanders San Diego Union-Tribune SD Misiorowski Sánchez Luzardo Sale Yamamoto Andrew Baggarly The Athletic SF Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Justice delos Santos San Jose Mercury News SF Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo Daniel Guerrero St. Louis Post-Dispatch STL Misiorowski Sánchez Sale Luzardo Miller Jeff Jones Belleville News-Democrat STL Misiorowski Sale Sánchez Yamamoto Miller Joel Sherman New York Post WAS Misiorowski Sale Sánchez Yamamoto Miller Jake Mintz Yahoo! Sports WAS Misiorowski Sánchez Sale Yamamoto Luzardo
- 1
- 2
Por su valor único: tres sitios argentinos fueron incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico
- 3
Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
El directorio de Nvidia se dispone a echar a su CEO, Jensen Huang, tras el escándalo por presunto espionaje chino