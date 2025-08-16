SECCIONES
Alberto Grimoldi: por qué se exilió, su mirada sobre el futuro del país y cómo sobrevivió a todas las crisis
A los 83 años, el empresario repasa la historia de la compañía familiar que cumplió 130 años; sus orígenes, el exilio por amenazas, su renuncia y el rescate cuando estaba al borde de la quiebra
PARA LA NACION
Claudio Zuchovicki
16 de agosto de 2025
07:00
LA NACION
Videos
Por
Claudio Zuchovicki
Conversaciones en LA NACION
