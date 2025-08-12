Argentina inicia el proceso para viajar a Estados Unidos sin visa
La periodista Eugenia Arribas analiza el intento de Argentina por sumarse al programa que permitiría viajar a EE.UU. sin visa. Con la visita de una funcionaria del entorno de Trump, Milei inició el proceso.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
