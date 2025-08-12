LA NACION

Argentina inicia el proceso para viajar a Estados Unidos sin visa

La periodista Eugenia Arribas analiza el intento de Argentina por sumarse al programa que permitiría viajar a EE.UU. sin visa. Con la visita de una funcionaria del entorno de Trump, Milei inició el proceso.

Viajar a Estados Unidos sin VISA - Miradas
