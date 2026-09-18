Coloquio IDEA: los empresarios buscan revertir el estancamiento y apostar al largo plazo

En la antesala del 62° Coloquio de IDEA, titulado “De promesa a potencia”, destacados referentes del ámbito corporativo y económico se reunieron para debatir los pilares que definirán el futuro de la Argentina. Lejos de la coyuntura electoral, el encuentro busca consolidar propuestas propositivas frente a los desafíos estructurales que enfrenta el país. Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, destacó la importancia de este proceso: “Sentimos que tenemos un coloquio por delante que definitivamente va a abrir una conversación diferente a la que hoy está en la Argentina”.

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, enfatizó que el coloquio busca mirar más allá del corto plazo, una tarea históricamente compleja en la región. “En esta ocasión, la propuesta busca mirar el largo plazo, siempre con una visión propositiva”, señaló. Por su parte, Ana Cohen, presidenta del Grupo Cohen, reflexionó sobre el juego de palabras elegido para este año, “invertir”, que abarca tanto la inyección de capital como la necesidad de torcer el rumbo actual. “Sentimos que Argentina tiene la posibilidad, fundamentalmente a partir de la inversión y gracias al proceso de estabilización, de empezar a proyectar un país que crece”, afirmó.

El análisis también se centró en los cambios demográficos y laborales. Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, advirtió sobre el estancamiento del empleo de calidad y la creciente informalidad. “Estamos buscando de alguna manera mejorar la calidad del empleo, pero la coyuntura obviamente manda”, admitió. Ante el avance de la inteligencia artificial, Cohen destacó que el desafío es preparar a las nuevas generaciones: “Hoy estamos discutiendo la IA como el hoy, no como el futuro; hay que construir desde ahora”.

Sobre la educación, los expertos coincidieron en que el sistema enfrenta una brecha alarmante en términos de calidad. Según Paoletti, el coloquio presentará una hoja de ruta con seis puntos concretos para mejorar la enseñanza, mientras que Salinas advirtió que “si no ponemos en la agenda a la educación como política de largo plazo, no hay crecimiento posible”. Bulat añadió que existe un deterioro acelerado en los resultados educativos que impacta directamente en la competitividad.

Finalmente, los expositores coincidieron en que el orden fiscal y la previsibilidad son condiciones necesarias para atraer inversiones internacionales. “El sector privado tiene que tener el compromiso de marcar una agenda propia y presentarla como algo colaborativo”, concluyó Cohen. Con la mirada puesta en el encuentro de Mar del Plata, el sector empresarial busca que el coloquio sea el punto de partida para transformar el potencial argentino en una realidad palpable.