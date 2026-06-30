¿Cuál es el deporte favorito de los estadounidenses?

Con la competencia en marcha, el desarrollo del fútbo en Estados Unidos está acompañado por estadios llenos en las 12 sedes del país. Pese al gran éxito de la competición, LA NACION descubrió que el conocimiento de los locales sobre el fútbol todavía es poco, a tal punto que muy pocos reconocen a su director técnico Mauricio Pochettino. En ese contexto, salimos a las calles de Fort Worth, dentro del área metropolitana de Dallas, para conocer cuál es el deporte favorito de 50 estadounidenses y comprobar si el soccer logró ganar terreno entre las preferencias locales.

El fútbol americano confirmó su amplio dominio con 21 elecciones. Más atrás aparecieron el béisbol, con siete votos, y el básquet, con cinco. El fútbol quedó en la cuarta posición, elegido por cuatro de los encuestados. El hockey sobre hielo, el rodeo y la Fórmula 1 recibieron dos menciones cada uno, mientras que el resto de los participantes se inclinó por otras disciplinas o aseguró no tener un deporte favorito.

Los resultados muestran que, pese al éxito de convocatoria del Mundial, el fútbol todavía se encuentra lejos de las grandes pasiones deportivas tradicionales de Estados Unidos. Sin embargo, el torneo está logrando algo difícil de medir únicamente a través de una encuesta: llenar estadios, atraer nuevos espectadores y colocar al ‘soccer’ en el centro de la conversación. El desafío será saber si este entusiasmo se mantiene cuando termine la competición, o si quedará limitado únicamente al efecto de organizar una Copa del Mundo.