LA NACION

De ampliar la jornada a las indemnizaciones en cuotas: así es la reforma laboral de Milei

En este capítulo de Miradas de la Argentina de hoy, el periodista Nicolás Balinotti analiza cómo el presidente Javier Milei, fortalecido por un triunfo contundente en las urnas, avanza con uno de los ejes centrales de su nueva gestión: la reforma laboral.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
De ampliar la jornada a las indemnizaciones en cuotas: así es la reforma laboral de Milei
De ampliar la jornada a las indemnizaciones en cuotas: así es la reforma laboral de Milei

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató
    1

    Hurlingham: un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató

  2. Un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia
    2

    Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau por una banca en Diputados

  4. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    4

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

Cargando banners ...