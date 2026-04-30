Aldana Di Costanzo: el duelo no se supera, se integra y la relación con el muerto continúa de otra forma

El duelo, definido como una de las experiencias humanas más universales, representa un proceso complejo que trasciende la simple superación del dolor. Aldana Di Costanzo, psicóloga y fundadora de la Fundación Aiken, sostiene que el objetivo central no es olvidar al ser querido, sino aprender a integrar la pérdida. “Los duelos no se superan, se integran y la relación con esa persona continúa de otra manera”, explica la especialista, quien subraya que el trabajo terapéutico busca evitar que el proceso se estanque y se convierta en un cuadro patológico.

La trayectoria de Di Costanzo está marcada por su propia historia: perdió a su padre a los seis años, una experiencia que la enfrentó a una soledad profunda y a la carencia de herramientas en su entorno. Ante la consulta sobre cómo abordar este proceso con los más chicos, la profesional es tajante: “Lo primero que tenemos que saber como adultos es que los niños necesitan saber”. Según la experta, el error frecuente de recurrir a eufemismos confunde a los menores y dificulta su comprensión de la realidad. “Tenemos que ir con verdades de acuerdo a su capacidad de comprensión, pero no decir cosas que después tenemos que desdecirnos”, enfatiza, promoviendo el uso de un lenguaje claro sobre el fin de la vida.

En cuanto a los rituales, Di Costanzo sugiere que la participación de los niños debe ser una elección informada. Además, recomienda que, en momentos de despedida, el menor cuente con un acompañante adulto que no sea el principal doliente, garantizando así una contención constante. “Es designar un adulto cercano que pueda poner el cuerpo y acompañar ese momento”, detalla. Este enfoque no solo alivia el presente, sino que actúa como una medida preventiva contra futuros problemas de salud mental, como depresiones crónicas o adicciones.

La labor de Aiken se extiende también al ámbito educativo y corporativo, áreas donde, según la psicóloga, aún existe una gran deuda pendiente. ta, la capacitación sobre duelo, podemos cambiar el abordaje de situaciones que impactan el día a día escolar”, señala. Al reflexionar sobre la invisibilización de ciertas pérdidas, como la de mascotas o el duelo perinatal, la especialista insiste en que no existen jerarquías en el sufrimiento: “El duelo es una forma del amor, es entender que es la forma que toma el amor cuando ese ser ya no está”. Finalmente, Di Costanzo concluye que desmitificar la muerte en la sociedad es el camino hacia una vida más plena. “Nos permite vivir con más conciencia, con más gratitud, con más presencia y eso también lleva a más alegría”, concluye.