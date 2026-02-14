Desaparecieron dos cachorros de yaguareté en Misiones tras ser trasladados
En Misiones, dos cachorros de yaguareté desaparecieron en el marco de un operativo de traslado liderado por el Ministerio de Ecología provincial. Pasaron casi cuatro meses y todavía no hay certezas sobre el destino de los animales. El procedimiento y la desaparición son investigados por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, que abrió un expediente hace unas semanas. Matías Avramow analiza cómo este caso deja expuestas las internas y tensiones entre sectores científicos, organizaciones y el gobierno provincial.
LA NACION