Desde enero, la banda cambiaria se moverá según la inflación: ¿cómo va a afectar esto a la economía?
Esteban Lafuente analiza qué cambia con la nueva medida, por qué el Banco Central tomó esta decisión y qué efectos puede tener sobre el dólar y la economía
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Manejaba por la autopista Riccheri, lo cruzaron seis delincuentes y le robaron la moto
- 2
Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado
- 3
Javier Faroni y Sergio Massa, una relación de amistad que pasó del teatro a la política y se extendió al fútbol
- 4
Los disparadores que impulsan a un cambio de trabajo como objetivo 2026