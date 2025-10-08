LA NACION

Diego “Peque” Schwartzman: el chico que luchó para nacer y nació para luchar

Silvana, su mamá, revive recuerdos que emocionan hasta las lágrimas y cuenta cómo la familia superó miedos y desafíos.

Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
Madres de: Scwartzman

Su llegada fue inesperada, pero dejó huella desde temprano. Con muchas variables en contra, este pequeño tenista hizo cosas enormes. Su madre lo admira sin disimulo.¿Cómo fue verlo triunfar en un deporte donde su altura parecía una desventaja? ¿Cómo lo acompañó en el colegio, en la cancha y en los viajes?

