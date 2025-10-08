Diego “Peque” Schwartzman: el chico que luchó para nacer y nació para luchar

Su llegada fue inesperada, pero dejó huella desde temprano. Con muchas variables en contra, este pequeño tenista hizo cosas enormes. Su madre lo admira sin disimulo.¿Cómo fue verlo triunfar en un deporte donde su altura parecía una desventaja? ¿Cómo lo acompañó en el colegio, en la cancha y en los viajes?

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio Madres de Conforme a