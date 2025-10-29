Donna: la historia de una adopción que cambió una vida
Llegó llena de pulgas y pesaba apenas 600 gramos. Un año después, está sana, feliz y rodeada de amor. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder de adoptar.
LA NACION
Donna fue rescatada cuando estaba muy enferma y desnutrida. Con tiempo, cuidados y cariño, se recuperó y encontró su lugar en una familia que la adoptó y la llenó de amor.Su historia muestra que adoptar no solo salva una vida, también transforma la de quienes eligen hacerlo.