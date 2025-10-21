El adiós a Miguel Ángel Russo, un caballero del fútbol
En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Andrés Eliceche hace un recorrido por la carrera de Miguel Ángel Russo. El técnico falleció este miércoles, dejando un vacío inmenso en el fútbol argentino
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
De qué murió Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que apareció sin vida en Alemania
- 2
Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025
- 3
Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación
- 4
Aeroparque: taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada