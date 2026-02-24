El nexo de “El Mencho”, el mayor narcotraficante del mundo, con la Argentina

En el año 2009 su cuñado Gerardo González Valencia estuvo viviendo en Puerto Madero con su familia y hasta abrió un minimarket que se llamó Corner Mi Lugar. Era el brazo financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación y era buscado en Estados Unidos por el tráfico de miles de kilos de droga. Fernando Rodríguez nos cuenta las conexiones del Cártel con nuestro país y cómo sigue la investigación en la actualidad