LA NACION
El nexo de "El Mencho", el mayor narcotraficante del mundo, con la Argentina.

El nexo de “El Mencho”, el mayor narcotraficante del mundo, con la Argentina

En el año 2009 su cuñado Gerardo González Valencia estuvo viviendo en Puerto Madero con su familia y hasta abrió un minimarket que se llamó Corner Mi Lugar. Era el brazo financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación y era buscado en Estados Unidos por el tráfico de miles de kilos de droga. Fernando Rodríguez nos cuenta las conexiones del Cártel con nuestro país y cómo sigue la investigación en la actualidad

LA NACION

LA NACION
Conforme a
The Trust Project