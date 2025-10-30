CERRAR
CERRAR
SECCIONES
Inicio
Secciones
Foodit
Club LN
Mi cuenta
Buscá en LA NACION...
LN 104.9 + Música
NUEVO
Últimas noticias
Tránsito y transporte
Clima
LA NACION Data
Política
Economía
Futuria
Dólar Hoy
Campo
Propiedades
Comercio Exterior
Movilidad
Índices
El Mundo
Estados Unidos
Sociedad
Buenos Aires
Seguridad
Educación
Cultura
Comunidad
Bienestar
Ciencia
Hablemos de todo
Opinión
Editoriales
Columnistas
Cartas de Suscriptores
Deportes
Fútbol
Rugby
Tenis
Canchallena
Lifestyle
LN Juegos
Turismo
Tecnología
Horóscopo
Feriados
Loterías y quinielas
Podcasts
Moda y Belleza
Espectáculos
Qué sale?
Cartelera de cine
Cartelera de teatro
Edición Impresa
Acceso PDF
Editoriales
Conversaciones de domingo
Sábado
Ideas
Carta de lectores
Avisos fúnebres
Avisos sociales
Revistas
Revista OHLALÁ!
Revista ¡HOLA!
Revista Lugares
Revista Living
Revista Rolling Stone
Revista Jardín
LN Juegos
Suscriptores
Mis notas
Club LA NACION
canchallena
Foodit
Bonvivir
LN 104.9 + Música
NUEVO
LN+
Kiosco LA NACION
Elecciones 2025: 24 distritos y cuatro números claves
En “Miradas de la Argentina de Hoy”, la periodista Delfina Celichini desglosa las cuatro claves que marcarán el pulso político de esta elección
LA NACION
30 de octubre de 2025
14:01
>
LA NACION
>
Videos
LA NACION
Miradas
Conforme a
Últimas notas de
Videos
Cómo reaccionará el mercado según el resultado electoral
Elecciones 2025: un resultado que le arrojará una mala y una buena noticia a Milei
Elecciones 2025: el peronismo ante una inesperada resurrección
Elecciones 2025: Javier Milei ante su parada más difícil
Historias que inspiran.
Donna: la perrita que fue adoptada y cambió una vida
"Me sentí cerca de la muerte".
Ulises Bueno: Su lucha para superar las adicciones y la defensa del cuarteto como folklore nacional
Historias que inspiran.
El sueño detrás del primer hotel para gatos
"Vamos hacia una extinción".
Alberto Boscaini: fósiles, tiempo y el arte de leer la historia de la Tierra
"El que no aprueba las materias no juega".
Juan Sebastián Verón: cómo aplicaría el modelo de las SAD, qué lugar ocupa la educación y por qué el fútbol debe modernizarse
Cargando banners ...