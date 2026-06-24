LA NACION
Vlog 3. Argentina 2 vs. Austria 0

Entrenamientos cerrados, pueblos perdidos en la América profunda, calor extremo, miles de hinchas argentinos y el detrás de escena de la cobertura de LA NACION antes de la clasificación ante Austria

Matías Boela
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Por Matías Boela
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