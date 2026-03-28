Espartanos: el rugby que transforma vidas dentro de la cárcel

En el cierre del ciclo de entrevistas, Eduardo “Coco” Oderigo eligió compartir el espacio con Carlos Roberts para hablar de Espartanos Reescribiendo historias, el libro que reúne testimonios de personas privadas de su libertad que lograron transformar sus vidas.

Roberts, que conoció el proyecto años atrás mientras buscaba “historias positivas” en medio de un contexto marcado por malas noticias, no dudó en sumarse. “Es el único tema que toco como periodista en el que creo sin reservas”, admitió.

El programa incluyó los testimonios de dos protagonistas. Uno de ellos fue “Baracus”, capitán del equipo en la Unidad 48, que tras más de 14 años detenido está a meses de recuperar la libertad. “Me llené de herramientas para no equivocarme más”, aseguró. El rugby, el estudio y el acompañamiento de la fundación fueron claves en ese proceso.

También habló Zaira, detenida desde hace ocho años, quien encontró en Espartanos —y en el deporte— un espacio de reconstrucción personal. Su historia tuvo un punto de inflexión en el reencuentro con su padre después de siete años sin contacto: un abrazo que, según contó, “lo cambió todo”.

El impacto del proyecto va más allá de lo individual. Hoy, Espartanos trabaja en decenas de cárceles y busca expandirse para alcanzar a más personas privadas de libertad.

Historias como las de Baracus y Zaira sintetizan esa apuesta: la posibilidad de reescribir la propia vida, incluso en los contextos más adversos.

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