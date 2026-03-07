Tamara Salomón: la mujer que eligió tender puentes detrás de los muros

Cuando Tamara Salomón se anotó para trabajar en el Servicio Penitenciario Bonaerense tenía 18 años y estudiaba Comercio Exterior. No había antecedentes familiares ni vocación temprana: fue, simplemente, una oportunidad laboral en el nuevo complejo carcelario de San Martín. Al principio la cárcel estaba vacía; después comenzaron a llegar los internos y, con ellos, las historias. Madres separadas de sus hijos, jóvenes que habían crecido entre institutos y abandono, relatos duros para alguien que recién empezaba a asomarse al mundo adulto. Lo que iba a ser un trabajo transitorio empezó a transformarse en una experiencia que la marcaría para siempre.

Con el tiempo pasó por distintas funciones dentro del complejo y en 2012 un accidente brutal —una camioneta la atropelló cuando iba a tomar el colectivo para ir a trabajar— la dejó dos años fuera de servicio. Fracturas, operaciones y rehabilitación la obligaron a detenerse. “Cuando tocás fondo, mirás todo distinto”, resume. La vuelta no fue sencilla, pero regresó con otra conciencia: ya no era “ir a trabajar a la cárcel”, sino agradecer estar viva y tener la posibilidad de hacer algo útil por otros. Ese cambio interno redefinió su vínculo con el uniforme y con las personas privadas de la libertad.

Su llegada a la Unidad 48 coincidió con el crecimiento de la Fundación Espartanos dentro del penal. Desde su rol administrativo empezó a facilitar gestiones, autorizaciones y, sobre todo, a sostener el vínculo entre el Servicio y la organización. Fue testigo del primer partido extramuros, cuando un grupo de internos salió a jugar al club Virreyes en medio de un operativo inédito. Recuerda los nervios, los abrazos con las familias antes de subir al camión y el impacto que esos diez minutos podían tener durante meses. También observó algo más profundo: cambios de conducta, menor violencia, sentido de pertenencia y pabellones más ordenados. “El tratamiento no es solo custodiar, es intentar devolver a la sociedad a alguien mejor”, explica.

Hoy, con 18 años de trayectoria, Tamara se define como un puente. No le gusta etiquetar: ni “internos” ni “uniformados”, sino personas. Celebra la llegada de civiles, fundaciones y universidades que amplían las herramientas de reinserción en un contexto atravesado por la superpoblación y las limitaciones estructurales. Madre de Úrsula, de casi cuatro años, reconoce que la maternidad la volvió más consciente y le quitó algunas “armaduras” que había adoptado para sobrevivir en un ambiente predominantemente masculino. Si pudiera elegir de nuevo, asegura que volvería a entrar. “Por algo Dios me mandó acá”, dice. Lo que empezó como una salida laboral es, hoy, una convicción: trabajar para que detrás de los muros también haya oportunidades.

