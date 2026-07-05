MIAMI (enviado especial).- La sufrida victoria de la selección en tiempo suplementario frente al duro Cabo Verde ya es historia. Pero la escala en la ciudad más argentina de los Estados Unidos dejó varias postales antes de seguir la ruta mundialista rumbo a Atlanta.

Los banderazos que se celebraron el jueves, día previo al encuentro por los dieciseisavos de final, quedaron marcados como los más convocantes entre los hinchas argentinos. La marea celeste y blanca copó la playa, parques y la zona de North Beach donde acostumbran a celebrar las alegrías de la selección.

El partido en el Hard Rock Stadium se vivió bajo un clima sofocante y una tensión que duró más de 120 minutos.

También, compartimos el festejo de Paraguay frente a Alemania y una práctica de Cabo Verde, el equipo sorpresa de esta Copa del Mundo, en el estadio de Inter Miami.

Además, vivimos una noche en un bar del Midtown la clasificación de Estados Unidos. Los festejos de los locales incluyeron show al estilo norteamericano, con música, baile y coreografías.