Grok y la polémica global: hasta dónde puede llegar la IA en las redes

El chatbot desarrollado por la empresa de Elon Musk e integrado a X, quedó en el centro de una polémica global tras la difusión de imágenes sexualizadas de personas reales generadas sin consentimiento, incluidos casos de menores. Santiago Casamayor analiza por qué este escándalo encendió alarmas a nivel internacional, qué decisiones ya tomaron gobiernos y organismos como la Unión Europea, y qué desafíos plantea la regulación de la inteligencia artificial en un ecosistema digital sin fronteras