La fusión de periodismo, literatura y tecnología que revela el “lado B” de la política

LA NACION marca un hito en la edición periodística con “Política Ficción”, una serie que amalgama la profundidad literaria y la vanguardia tecnológica. Esta propuesta, que ya va por su sexta entrega, muestra “el otro lado del espejo de la política”, aquello que el periodismo tradicional, con sus herramientas, no siempre puede revelar: lo “indecible” del poder.

El personaje central, Remil, es un “héroe infame” que ya protagoniza una exitosa trilogía literaria de espionaje político de Jorge Fernández Díaz, en “El puñal”, “La herida” y “La traición”. El autor retoma cada domingo la figura de Remil para imaginar y exhibir la intimidad de la “trama mafiosa y trucha que entrecruza toda la política argentina desde hace décadas”. Ficción y actualidad se cruzan sutilmente. En palabras de Fernández Díaz: “Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad”.

El proyecto representa una “innovación de carácter literario periodístico con una innovación lógica visual”, que lleva la inteligencia artificial y la “cultura Netflix” a una cabecera periodística, según explican desde el equipo de producción. “Cuando estamos probando esto por primera vez, no conocemos muchos ejemplos en el mundo y es una aventura maravillosa”, dice Fenández Díaz.

‎

El equipo de producción, integrado por Matías Boela y Virginia Santeusanio, toma como punto de partida el texto original de Fernández Díaz, del cual se seleccionan “fragmentos que ya tienen una potencia narrativa”. A partir de allí, el equipo interpreta cómo trasladar esas ideas a lo visual. El texto se divide en escenas clave. Luego se decide qué se contará con la voz en off del autor y qué se sugerirá únicamente a través de las imágenes.

Este proceso culmina en un guion detallado que separa la voz de la imagen, mientras se buscan referencias visuales que enriquezcan la narrativa. “La imagen cuenta su propia historia a la par con sus propios detalles”, señala Santeusanio.

La fase de producción tiene como objetivo traducir la historia escrita a un lenguaje visual, que luego es materializado por el equipo de post producción encabezado por Francisco Ferrari. Tras desglosar el guion en escenas clave y definir el contenido en partes, se utilizan herramientas de IA generativa como Veo o Runway para transformar los fragmentos definidos en esa pequeña película. Esto se logra a través de “prompts”, instrucciones escritas claras y precisas que describen la escena deseada, permitiendo una gran especificidad en la creación. Una vez generado el material visual, se procede al montaje, y finalmente, se trabaja en la corrección de color, la musicalización y la sonorización, buscando lograr “un resultado con alto impacto visual y práctico”.