La historia detrás de “La Cumbrecita”
Cintia Colangelo relata la historia de la familia alemana que convirtió el exilio en refugio y en su terreno de veraneo fundó el pueblo de La Cumbrecita, uno de los destinos más encantadores de las sierras cordobesas. Brigitte y Jutta Cabjolsky, nietas de Helmut Cabjolsky, quien trazó el primer plano del pueblo, revelan en Revista Lugares los detalles los detalles íntimos de una historia familiar que hoy forma parte del paisaje y la identidad del pueblo.
LA NACION