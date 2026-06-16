La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder

La causa que involucra a Facundo Leal —ex titular de ARSAT y ORSNA— sumó un nuevo capítulo después de que cámaras de seguridad registraran a su hija retirando valijas del departamento donde horas más tarde la Policía encontró dinero en efectivo, drogas y equipos de espionaje. Ahora, los investigadores intentan determinar qué había dentro del equipaje y si pudo haberse retirado documentación u otros elementos vinculados al expediente. Camila Dolabjian analiza cómo avanzó la investigación y por qué el caso ya excede al allanamiento inicial contra el exfuncionario