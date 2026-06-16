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La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder

La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder

La causa que involucra a Facundo Leal —ex titular de ARSAT y ORSNA— sumó un nuevo capítulo después de que cámaras de seguridad registraran a su hija retirando valijas del departamento donde horas más tarde la Policía encontró dinero en efectivo, drogas y equipos de espionaje. Ahora, los investigadores intentan determinar qué había dentro del equipaje y si pudo haberse retirado documentación u otros elementos vinculados al expediente. Camila Dolabjian analiza cómo avanzó la investigación y por qué el caso ya excede al allanamiento inicial contra el exfuncionario

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