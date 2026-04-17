Gente nutritiva: cómo identificar los vínculos que nos hacen crecer

En este nuevo episodio del podcast Los Stamateas, el psicólogo Bernardo Stamateas hace un análisis profundo sobre los vínculos interpersonales. Define a la gente nutritiva como aquellos individuos capaces de nivelar hacia arriba, motivar y alimentar emocionalmente a quienes los rodean. Según el especialista, el factor distintivo es la empatía, pero no cualquier tipo, sino la denominada “empatía operativa”. Al respecto, Stamateas explicó: “Te ayuda sin lastimarse. Se pone en tus zapatos para comprenderte y desde ahí ayudarte”. Esta capacidad permite diferenciar a quienes actúan con solvencia emocional de aquellos que incurren en un exceso de empatía, el cual termina resultando tóxico al hundir a ambos en el conflicto.

Consultado sobre la dinámica de las relaciones, el autor subrayó que la gente nutritiva se caracteriza por una conducta ética constante. “La persona nutritiva no te va a manipular porque es nutritiva. No te va a estafar, engañar, maltratar. No hay peligro”, aseguró. Por el contrario, el riesgo aparece ante la carencia personal, cuando el sujeto, buscando alimento afectivo, se expone a personas que envidian las fortalezas ajenas o que simplemente no saben cómo gestionar sus propias inseguridades. Stamateas fue contundente al señalar que muchos conflictos, como la falta de apoyo en logros personales, son en realidad muestras de una “envidia encubierta” que delata a quienes no pueden tolerar el crecimiento del otro.

Ante la pregunta sobre cómo alcanzar la autonomía frente a los vínculos, Stamateas planteó que el error principal radica en buscar rescatistas externos para llenar vacíos emocionales. “Aprendí a sentirme incapaz e impotente”, mencionó al referirse al concepto de indefensión aprendida, donde el individuo deposita en el otro la responsabilidad de su bienestar. Para el psicólogo, la clave reside en desarrollar un yo fuerte: “Construir mi propia capacidad interior. Autónomo quiere decir que me valgo por mí”. Esta construcción implica necesariamente aprender a tolerar el error y dejar de lado la mirada ajena, un aprendizaje que suele consolidarse con la madurez.

Finalmente, sobre la distinción entre consejos constructivos e intromisiones, el experto advirtió que la frontera es clara. Mientras que el vínculo saludable aporta desde la intención de sumar, el invasivo busca imponer una posición de superioridad, instalando miedo e inseguridad. “Fieles son las heridas del que ama, decía Salomón”, recordó Stamateas al distinguir entre quien dice una verdad incómoda con afecto y el tóxico que utiliza la frontalidad como excusa para lastimar. En última instancia, la invitación del especialista es a cultivar la propia capacidad de nutrirse antes de exigir al entorno, fomentando así relaciones basadas en la libertad y no en la dependencia afectiva.

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