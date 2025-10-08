Marcos Galperín: criar al empresario más importante de la Argentina
Silvia, mamá de cinco varones, cuenta cómo su hijo al que llamaban “el mudito” terminó haciendo historia con Mercado Libre
Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
Silvia siempre supo que su hijo Marcos podía llegar muy lejos. Desde chico tomó sus propias decisiones y se hizo cargo. Verlo florecer como empresario la emociona y a la vez la atemoriza. Por primera vez, esta madre eligió hablar públicamente
¿Cómo vive la exposición de su hijo? ¿Qué le admira más? ¿Qué señales ya veía en su infancia?