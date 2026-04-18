Martín Lousteau: un duelo postergado por el poder, la ausencia de un “hermano elegido” y el peso de los vínculos que quedan

En el quinto episodio del podcast Duelos, el economista y senador Martín Lousteau se sumergió en una reflexión íntima sobre la pérdida, la finitud y la forma en que el dolor atraviesa la vida pública y personal. A través de un diálogo con la periodista Astrid Pikielny, el legislador repasó las muertes de su madre, Mabel, ocurrida en 2008, y la de su entrañable amigo y periodista español David Gistau, en 2020. Lousteau recordó la partida de su madre poco después de haber asumido como Ministro de Economía, un escenario donde la urgencia de la gestión pública le impidió procesar el duelo en su momento. Al respecto, el dirigente admitió: “Tenés que volver al quilombo y yo aprendí también que los tiempos que los duelos tienen como una vida propia, que no se pueden forzar”.

El relato se trasladó luego a la figura de David Gistau, a quien definió como su “hermano elegido”. Ambos se conocieron en las circunstancias extremas de la guerra en Afganistán tras los atentados de 2001, forjando una hermandad que trascendió la geografía y el tiempo. Ante el desafío de transitar la muerte prematura de un par, Lousteau destacó la dificultad del acostumbramiento posterior: “Hay un montón de cosas que me pasan cotidianamente que lo primero que pienso es si lo tengo que contar”. La lealtad entre ambos se selló con la responsabilidad compartida de la paternidad, ya que Lousteau es padrino de los cuatro hijos de Gistau, una faceta que le permite mantener vivo el legado de una amistad incondicional.

En cuanto a la educación y el vínculo con su hijo Gaspar, Lousteau compartió sus dilemas sobre cómo transmitir la historia familiar. Explicó que, tras la ausencia de su madre, intenta conectar a su hijo con el legado de Mabel a través de la arquitectura y la cocina, una de las pasiones que ella cultivaba. “Hay una instancia de mucho dolor cuando los veo jugar y pienso que pueda tener con ella lo que no tuvo con Mabel”, confesó. El senador profundizó en cómo la idea de la finitud cobró mayor relevancia tras convertirse en padre a una edad madura, enfocando su mayor preocupación en la autonomía de su hijo. “El día que yo vea que él ya hace pie y empieza a construir su propia vida, estoy listo, ya está. No tengo otro deber que cumplir”, aseguró.

Finalmente, Lousteau reflexionó sobre la dimensión biológica de la persistencia de los seres queridos. En un cierre cargado de emotividad, el entrevistado rescató el consuelo de ver a sus padres reflejados en sus descendientes. “Nuestros padres viven en todos los recuerdos y en todo lo que aprendimos, pero también viven de una manera biológica en nuestros hijos”, concluyó, reafirmando que, a pesar del dolor, existe una continuidad que trasciende la partida física.

Los invitamos a escuchar Duelos, el podcast de Astrid Pikielny en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.

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