Morena Beltrán: la fanática del fútbol que rompió el molde

Desde muy temprano, Morena no solo amaba el fútbol: hacía su propio análisis táctico. Esa fue la clave de su éxito. Del anonimato en Haedo pasó en poco tiempo a encabezar programas en los principales canales deportivos. En un mundo dominado por hombres, pateó el tablero con su estilo propio.¿Cómo fue acompañar su crecimiento? ¿Qué miedos atravesó su mamá? ¿Cómo vive su popularidad y lo que generan las redes sociales?

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio Madres de Conforme a