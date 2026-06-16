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Murió el Indio Solari a los 77 años: el adiós a una leyenda del rock argentino
A los 77 años murió una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional. Desde Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, el Indio Solari construyó un fenómeno cultural único: masivo, independiente y atravesado por una relación intensa con su público. Leo Rodríguez repasa cómo Los Redondos marcaron a generaciones enteras, por qué sus recitales se convirtieron en verdaderas “misas” y qué lugar ocupa el Indio en la historia de la música argentina
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LA NACION
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