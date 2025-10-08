Nicolás Bereciartua: el ungido de Pappo

La fruta no cayó lejos del árbol en la vida los Bereciartua. Hijo de Víctor Bereciartua, conocido como Vitico, Nicolás creció rodeado de rock. Su madre cuenta como la muerte temprana de su mejor amigo lo marcó a fuego para siempre y como en la guitarra encontró su válvula y su salvación. Pappo reconoció su talento desde chico, recuerda la mamá del actual guitarrista de los Black Crows.

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio Madres de Conforme a