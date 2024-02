Nicolás Cajg (45) es conocido en el medio como Cayetano, apodó que le dieron en Perros de la Calle, programa en el que trabajó 20 años haciendo un divertida dupla con Andy Kusnetzoff. Luego de que “Caye” decidiera irse del programa se distanciaron, pero hoy asegura que se esta reconstruyendo al relación tras su reencuentro en el programa el año pasado. En 2017, en Perros de la Calle, Cayetano confesó que era adicto al juego y que había perdido un departamento a causa de su enfermedad. Hoy, ya recuperado, se encuentra a punto de publicar un libro de su experiencia durante esos años.

- Sé que estas escribiendo un libro sobre las apuestas. Ahora hay muchos chicos que apuestan a través de los casinos online, es un tema en las escuelas. Vos contaste que fuiste adicto al juego…

- Sí, en el libro que escribí que va a salir en marzo o en abril yo cuento toda mi vida vinculada con el juego. Fueron 10, 12 años de mi vida, no se bien cuanto porque es un in crescendo. En un momento es algo divertido, pero te das vuelta y se convirtió en una adicción y en una enfermedad. Hay momentos divertidos porque es un juego, pero hay momentos muy dramáticos.

Yo no puedo creer lo que pasó con las apuestas. En el momento que yo jugaba era clandestino, ahora miras un partido de futbol y las camisetas tienen páginas de apuestas, periodistas prestigiosos venden páginas de apuestas.

A mí me han llamado de muchos colegios para ir a dar charlas y fui para dar una mano. Muchos chicos preguntaban cosas y yo me daba cuenta quien estaba en esa situación. Ahora es algo legal, no se cuál es el objetivo, me imagino que recaudar, pero no se dan cuenta el daño que le generan a los chicos. La parte económica solo es la parte visible de lo que genera. Una adicción te toma la cabeza 24/7.

- No se habla mucho de esta adicción…

- No, no se habla. Además es una adicción más invisible porque por ejemplo si yo vengo de apostar 10.000 dólares a la Juventus vos no te das cuenta, pero si viniera borracho o drogado sí. Es muy peligroso porque podes estar años sin que nadie lo note.

- ¿Cómo fue en tu caso?

- Me fui convirtiendo en alguien más solitario. Justo coincidió con que el casino empezó a estar en el celular y yo por mi profesión si iba al casino quedaba medio expuesto porque me miraban. Me recluía mucho en mi casa y apostaba cifras que no podía pagar.

- ¿Vos fuiste sintiendo que ya no lo podías controlar?

- Sí, en un momento empecé a apostar mas plata de la que me entraba. No porque pensaba que iba a ganar, era porque solo encontraba la adrenalina en apostar una cifra que no podía pagar. Siempre fui muy lúdico yo, me gustaba jugar, hasta que se convirtió en una enfermedad que no pude controlar y me llevó a lugares horribles.

- Perdiste un departamento…

- Perdí un departamento que me había regalado mi abuela. Yo siempre digo que en algún momento voy a comprarlo y le voy a llevar la llave al cementerio. Es algo que no me perdono haberlo perdido.

- ¿Ahí te diste cuenta que era una enfermedad?

- Creo que ni ahí me di cuenta. Me di cuenta una vez que casualmente llegó a mis manos una revista donde había 20 ítems y si cumplías 15 eras ludópata, yo cumplía casi todos. Ahí se me despertó una alarma.

- ¿Te pasó alguien de tu entorno se dio cuenta o cómo fue?

- Yo creo que todos sabían que jugaba pero no a que nivel. Fue progresivo. Además vas desarrollando una facilidad para mentir para seguir jugando. Yo todavía tengo a veces ganas de jugar, pero con todo el tratamiento que hice desarrolle la capacidad de en esos segundo previos parar la pelota y pensar “no seas boludo, no lo hagas” y me calmo.

